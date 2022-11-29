Изменится расписание самарских автобусов 3 и 13

С 1 декабря автобусы маршрутов №№ 3 и 13 будут следовать по скорректированному расписанию. Это связано с тем, что с учетом обращений горожан перевозчик добавил еще две машины МАЗ на указанные маршруты.

Автобус 3 следует до остановки "Площадь Революции" в п.Шмидта — до остановки "Речная".

Трасса следования автобусов 13 — от ООТ "Губернской рынок" в п. Шмидта — до ООТ "Речная" и обратно.

Таким образом, автобусы обоих маршрутов проследуют по своему обычному маршруту, но по скорректированному расписанию