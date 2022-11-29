Изменится расписание самарских автобусов 3 и 13

С 1 декабря автобусы маршрутов №№ 3 и 13 будут следовать по скорректированному расписанию. Это связано с тем, что с учетом обращений горожан перевозчик добавил еще две машины МАЗ на указанные маршруты.
Автобус 3 следует до остановки "Площадь Революции" в п.Шмидта — до остановки "Речная".
Трасса следования автобусов 13 — от ООТ "Губернской рынок" в п. Шмидта — до ООТ "Речная" и обратно.
Таким образом, автобусы обоих маршрутов проследуют по своему обычному маршруту, но по скорректированному расписанию
Последние комментарии
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.