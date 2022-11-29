Дмитрий Азаров проверил качество работ в обновленном ДК "Нива" в Волжском районе

Во вторник, 29 ноября, губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Волжский район оценил созданные возможности для развития творчества и талантов людей разных поколений во Дворце культуры "Нива", который находится в поселке Верхняя Подстепновка.

Здание было построено в 1975 году по типовому проекту. С момента его возведения капитальный ремонт ни разу не проводился. С инициативой по обновлению всех помещений учреждения обратились жители поселка. При поддержке губернатора Дворец культуры удалось полностью обновить. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Культура".

Полностью отремонтирована кровля, фасад, заменены все инженерные коммуникации, в том числе система отопления, водоснабжения, электрика. Кроме того, установлена автоматическая система пожарной безопасности.

Заметно изменился концертный зал: новая одежда сцены, удобные кресла, современное звуковое и световое оборудование, система кондиционирования и многое другое. Во Дворце культуры созданы комфортные условия для занятия творчеством. В учреждении работает более 35 различных объединений, которые на постоянной основе посещают порядка 500 человек. Дети и взрослые занимаются вокалом, музыкой, танцами, рисованием, рукоделием.

Во Дворце культуры есть поселковая библиотека. Интерес к книгам, отметила директор учреждения Любовь Влад, не пропадает - постоянных читателей больше 700 человек. Книжный фонд, который постоянно пополняется, на сегодняшний день составляет свыше 12 тысяч экземпляров. Здесь есть собрания стихотворений и местных авторов.

"Модельные библиотеки стали по-настоящему местом встречи поколений. Очень надеюсь, что и здесь получится создать такие же условия. Уверен, что появится много идей, в том числе с точки зрения комфорта и уюта, наверняка еще что-то интересное вы предложите, - обратился Дмитрий Азаров к читателям. - Действительно очень важно, чтобы здесь встречались люди разных поколений, чтобы была возможность передачи знаний о великой стране, ее истории молодежи".

В рамках государственной программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроена прилегающая к Дому культуры территория. Здесь появилась новая детская площадка, зона для занятий спортом, отремонтированы тротуары, установлены новые скамейки, проведено освещение. По инициативе жителей около учреждения появилась уличная сцена, где теперь проходят все праздники поселка.