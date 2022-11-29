Дмитрий Азаров оценил развитие объектов социальной инфраструктуры в Алексеевском районе

Во вторник, 29 ноября, губернатор Дмитрий Азаров побывал в Алексеевском районе Самарской области, где вместе с депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном осмотрел новые и отремонтированные объекты социальной инфраструктуры.

В поселке Авангард Алексеевского района недавно завершили капитальный ремонт сельского дома культуры. Работы были выполнены благодаря национальному проекту "Культура", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Здание дома культура - как внешне, так и внутри - кардинально преобразилось: отремонтировали крышу, фасад, входную группу, заменили инженерные коммуникации. Обновили все оборудование, необходимое для проведения концертов и выставок, закупили новую мебель.

"У нас новый обновленный зал на 262 места с шикарной сценой, хорошей акустикой. Установили современное звуковое и световое оборудование. И уже 15 декабря здесь состоится мероприятие, приуроченное ко Дню работников села", - рассказал директор дома культуры Александр Яков.

Дом культуры в поселке Авангард - это буквально центр жизни шести близлежащих сельских поселений. В учреждении работает 10 клубов самодеятельного народного творчества различных направлений, в которых занимаются около сотни человек, в том числе дети. Особой популярностью и любовью у жителей не только поселка, но и всего района пользуется вокальный ансамбль "Гармония".

"Условия, которые были здесь раньше, даже сравнить нельзя с тем, что есть у нас сейчас, после ремонта дома культуры", - поделились с губернатором своими впечатлениями представители творческого коллектива.

Также в доме культуры работает сельская библиотека, книжный фонд которой составляет свыше 6 тысяч экземпляров. Дмитрий Азаров предложил усовершенствовать площадку, чтобы было комфортно читателям разных возрастов.

"Давайте сделаем здесь модельную библиотеку, исходя из накопленного опыта, в том числе в соседних селах, районах. Вместе с читателями и заведующей библиотекой нужно придумать, какие зоны дополнительно обустроить. Со своей стороны, готов оказать помощь", - подчеркнул глава региона.

Вслед за обновленным центром творчества в поселке Авангард губернатор оценил новый спорткомплекс в селе Алексеевка. Здесь около общеобразовательной школы завершено строительство "умной" спортплощадки в рамках федерального проекта "Бизнес - спринт (Я выбираю спорт)", государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области" и проекта "Детский спорт" ВПП "Единая Россия".

Это практически уличный мини-стадион: игровое поле размером 60х30 м с полимерным резиновым покрытием и стеклопластиковыми бортами. Зимой - хоккей и катание на коньках, летом - футбол, баскетбол, волейбол, общефизические занятия и спортивные мероприятия. Вокруг игрового поля - беговые дорожки с удобным полимерным покрытием. Рядом - комплекс уличных тренажеров, площадка воркаута, стол для настольного тенниса. Для зрителей сделана трибуна на 100 мест с навесом. Предусмотрено место для хранения инвентаря. Полноценное освещение обеспечивают 36 прожекторов, что позволяет комфортно заниматься на площадке в темное время суток. На тренажерах спорткомплекса установлены QR-коды, используя которые можно получить доступ к видео тренировок.

Дмитрий Азаров осмотрел новый спортивный комплекс и пообщался с юными спортсменами. Ребята из футбольной команды "Олимп" признались, что о новой спортивной площадке мечтали давно - и теперь их мечта сбылась. Юные футболисты также рассказали, что болеют за команду "Крылья Советов", отдельно выделив форварда клуба Дмитрия Цыпченко, и посещают домашние матчи волжан на "Солидарность Самара Арена". Дмитрий Азаров вручил юным футболистам комплект футбольных мячей.

В селе Самовольно-Ивановка Алексеевского района губернатор проинспектировал обновленную школу. Старое здание 1968 года давно требовало модернизации и в этом году провели капитальный ремонт. С сентября дети занимаются в светлых, теплых, уютных кабинетах и на новом оборудовании.

Представители родительского комитета поблагодарили президента страны Владимира Путина и губернатора Дмитрия Азарова за то, внимание которое сегодня уделяется не только школам в городах, но и районах и селах, за заботу о детях.

Благодаря проведенному ремонту в школе, которая носит имя Героя Советского Союза Г. Н. Ковтунова, обустроили современный школьный музей боевой славы "Эхо Войны". Ученики и педагоги бережно хранят письма сельчан с фронта Великой Отечественной войны, памятные фотографии, награды, символы Победы. Отдельная экспозиция посвящена Нине Чесноковой, которая жила в селе Самовольно-Ивановка. Во время войны она героически пережила блокаду Ленинграда, и теперь память о ней с честью хранится в музее школы. В одном из классов школы установлена специальная "Парта героя", рассказывающая о подвиге уроженца Алексеевского района Г. Н. Ковтунова. Сидеть за этой партой удостаиваются чести только отличники.

В школе базируется молодежное поисковое движение "Соколята". Девятиклассница Оксана Силютина - его активный участник. "Мы гордимся тем, что Алексеевский район - родина пяти Героев Советского Союза. С 2015 года наша школа носит название в честь одного из них - Георгия Никитовича Ковтунова, уроженца села Ореховка. В музее хранятся его личные вещи, в том числе книга, которая была с ним на фронте. Их передала в дар семья Героя", - рассказала ученица школы.

Александра Чуйкова тоже учится в девятом классе и с гордостью рассказывает о школьном музее, рассказывающем и героических подвигах земляков во время ВОВ. Девушка отметила, что в годы ВОВ сельчане отправляли на фронт все самое лучшее, чтобы помочь приблизить победу над фашизмом. Как с гордостью рассказала девятиклассница, и сегодня сельчане собирают и отправляют посылки на фронт участникам специальной военной операции.

Ребята из движения "Соколята" продемонстрировали главе региона навыки сборки автомата и обращения с плащ-палаткой. Один из учеников рассказал губернатору, что хотел бы работать в МЧС, но пока не определился, куда пойти получать образование.

"Давай вместе все узнаем, и тебе поможем. Дело очень важное и хорошее - помогать людям. Намерение твое -поддерживаю!", - отметил губернатор.

"Дмитрий Игоревич, мы знаем, что вы недавно были на мемориальном комплексе "Саур-Могила". Мы сейчас занимаемся поиском наших земляков, которые воевали и погибли на Донбассе. Надеемся, что у нас получится", - сообщили Дмитрию Азарову активисты движения "Соколята".

Дмитрий Азаров отметил, что с Донбассом связана история и его семьи: "У меня у самого там две двоюродные бабушки пропали без вести. Тоже хочу найти о них информацию". Ребята также показали губернатору настольную патриотическую игру о России - ее придумали и смастерили сами школьники.

В 2021 году в школе был создан центр естественно-научного и технологического профилей "Точка роста", который оснащен современным оборудованием для физики, химии, биологии. Сегодня у детей села Самовольно-Ивановка есть современные условия для получения знаний и творческой самореализации, они показывают высокие достижения в учебе, становятся призерами областных и всероссийских конкурсов. Губернатор, заканчивая осмотр обновленной школы, пожелал ребятам и педагогам дальнейших успехов в учебе и жизни.