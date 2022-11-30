С 1 декабря из Самары запускают авиарейсы в Таиланд

С 1 декабря в расписании международного аэропорта Курумоч вновь появились рейсы в Таиланд. Обслуживать это направление будет авиакомпания Azur Air.

Полеты в международный аэропорт Утапао, который находится в 40 км от самого популярного курорта Таиланда — Паттайи, запланированы с частотой раз в 10/11 дней.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 мест. Продолжительность полета — восемь часов.