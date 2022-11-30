С 1 декабря из Самары запускают авиарейсы в Таиланд

С 1 декабря в расписании международного аэропорта Курумоч вновь появились рейсы в Таиланд. Обслуживать это направление будет авиакомпания Azur Air.
Полеты в международный аэропорт Утапао, который находится в 40 км от самого популярного курорта Таиланда — Паттайи, запланированы с частотой раз в 10/11 дней.
Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 мест. Продолжительность полета — восемь часов.
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"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.