Сформирован экспертный совет регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Большой численный состав жюри обеспечивает математическую объективность в оценке конкурсных работ.

Эксперты начинают свою работу в новогодние каникулы по факту сбора проектов премии. Уже в середине января они завершают оценку, которая, однако, держится в секрете до церемонии презентации и награждения лучших авторов и авторских коллективов.

Актуальность и сложность целей, стратегический подход к планированию, оригинальность идеи, эффективность, комплексность использованных коммуникационных стратегий — по таким критериям оцениваются работы участников премии. Эксперты принимают решения в режиме онлайн-голосования. Это исключает возможность зависимых решений и давления на членов жюри.

Содержательное разнообразие проектов требует участия экспертов из разных отраслей. Поэтому в состав жюри "Серебряного Лучника" входят не только профессионалы в сфере PR, но и представители общественных организаций, органов власти, СМИ, вузовские преподаватели, маркетологи, рекламисты.

"Разнообразие точек зрения, разница профессиональных позиций гарантирует максимальную объективность в оценке конкурсных работ. И хотя, на мой взгляд, главная задача премии — вовсе не победа, а обмен знаниями, опытом, каждый автор стремится стать лучшим в условиях справедливого судейства", — подчеркнула исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", руководитель агентства коммуникаций "ПРАТОН" Татьяна Мокшина.

Для абсолютного большинства экспертов членство в жюри регионального этапа премии стало доброй традицией. "Я уже не первый год оцениваю проекты "Лучника". Очень интересная задача! Знакомишься с мощными идеями, нестандартными подходами, которые направлены на решение острых социальных проблем и приносят несомненную пользу обществу. Важно, что благодаря конкурсу эти "идеи овладевают массами", — комментирует Анастасия Беленкова, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области.

Принять участие!

К участию приглашаются авторы проектов, реализованных на территории Самарской области в 2022 году. Об условиях участия можно узнать на сайте премии: https://luchnik.ru/competitions/sa-samara/.

Экспертный совет премии "Серебряный Лучник — Самара"

1. Абдрашитов Артур Игоревич, министр туризма Самарской области

2. Анпилогова Мария Владимировна, руководитель направления "Обучение" Центра "Персонал-эксперт"

3. Беленкова Анастасия Андреевна, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области.

4. Громов Владимир Игоревич, член РАСО, лауреат национальной премии "Серебряный Лучник", кандидат психологических наук, г. Самара

5. Дьякова Елена Евгеньевна, заместитель директора ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство", г. Самара

6. Князев Денис Владиславович, кандидат социологических наук, доцент, пресс-секретарь Самарского регионального отделения ВПП "Родина", г. Самара

7. Левитан Андрей Дмитриевич, генеральный директор выставочной компании "Экспо-Волга", г. Самара

8. Мокшина Татьяна Владимировна, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор регионального этапа Национальной премии "Серебряный Лучник — Самара"

9. Покровский Павел Александрович, член Общественной палаты РФ, г. Самара

10. Родимова Наталья Игоревна, руководитель управления пресс-службы Губернатора Самарской области, г. Самара

11. Рыжкова Елена Александровна, руководитель Управления информации и аналитики администрации г. о. Самара

12. Силантьев Сергей Евгеньевич, исполнительный директор ИА "ВолгаНьюс", г. Самара

13. Тютелова Лариса Геннадьевна, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, г. Самара

14. Фролов Дмитрий Викторович, управляющий партнер агентства интернет-маркетинга Webolution, президент Ассоциации Развития Digital-Агентств "ARDA", член Совета коммуникационной индустрии Общественной палаты РФ

15. Харитонова Елена Викторовна, преподаватель Самарского университета им. Королева, г. Самара

16. Цветкова Наталья Евгеньевна, бизнес-консультант в области маркетинга и корпоративных коммуникаций

17. Шаталов Геннадий Васильевич, председатель Правления ФРОС Region PR, член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, член Правления Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель Комитета по событийному туризму РСТ

18. Шахматова Алла Леонидовна, директор Самарского областного художественного музея, член Ассоциации искусствоведов России, г. Самара

19. Явдолюк Надежда Владимировна, исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", член экспертного совета премии, г. Москва