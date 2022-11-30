В Тольятти ликвидирован крупный пожар в частном доме

Во вторник, 29 ноября, в 16:47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном доме на ул Самарская, 17 в Центральном районе Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составляла 240 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

На борьбу с огнем были направлены 27 человек, которым удалось локализовать пожар в 20:05, а полностью его ликвидировать в 20:09.

По данным чрезвычайной службы, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.