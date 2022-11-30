Водитель Hyundai сбил подростка на пешеходном переходе в Тольятти

Во вторник, 29 ноября, в 15:30 47-летний водитель Hyundai i30 на ул. Ленина напротив дома № 77 допустил наезд на 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С места происшествия пешеход госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.