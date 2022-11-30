В Новокуйбышевске пройдет концерт в рамках программы "Я верю в свой народ"

В субботу, 3 декабря, в 11:00 в Новокуйбышевске в МК "Русь" (ул. Коммунистическая, 38Б) состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады под руководством дирижера, гвардии майора Вячеслава Анатольевича Ворушилова.

Мероприятие пройдет в рамках общественной патриотической программы "Я верю в свой народ".

Помимо музыкальной программы, зрители смогут узнать об интересных фактах из истории создания различных песен, маршей и других произведений, пополнивших золотой фонд мирового искусства. Участники мероприятия узнают о музыке, которая в суровые годы испытаний стояла бок о бок со своим народом, помогая пережить все невзгоды и победить в сложнейших ситуациях.

Вход на мероприятие свободный.