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Здравоохранение Общество

В самарском СПИД-центре проводятся профилактические мероприятия среди молодежи

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области организована совместная работа медработников, педагогов, органов по делам молодежи, руководителей детских и молодежных объединений по вопросам профилактики ВИЧ — инфекции. В этом году в мероприятиях Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД приняли участие более 5 тыс. представителей молодого поколения.

Специалисты СПИД-центра проводят профилактические мероприятия в средних и высших учебных заведениях области.

"Мы проводим обучающие занятия по профилактике рискованного поведения, начиная с подросткового возраста (старшие классы). Основное направление нашей работы — информирование молодежи о природе ВИЧ, средствах и методах защиты собственного здоровья, а также, куда может обратиться подросток в случае подозрения заражения ВИЧ", — рассказала психолог Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ольга Силинская.

Тесное взаимодействие с системой образования, социальной защиты и службой семьи позволили за последние три года сделать акцент на социальное обучение. Это помогает создать у подрастающего поколения психологические установки на физическое здоровье, нивелировать стереотипы асоциального поведения, раскрыть внутренний потенциал и ориентировать молодежь на настоящие жизненные ценности.

"Разъяснять опасность рискованного поведения, употребления алкоголя и наркотических средств необходимо уже в школьном подростковом возрасте, ведь рано или поздно потребители инъекционных наркотиков инфицируются вирусом иммунодефицита человека. Не следует избегать обсуждения межполовых отношений с подростками, "запретных" тем в отношениях родителей и детей не бывает, — отметила врач-эпидемиолог Мария Измайлова. — Не откладывайте такие беседы на более поздний период, считая, что ребенок еще не в том возрасте, "еще не дорос". Помните, что воспитание внутренней личностной устойчивости подростков к соблазнам "внешнего" мира начинается в семье".

Гид потребителя

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