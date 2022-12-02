В Исаклинском районе водитель на Skoda опрокинулся в кювет и попал в больницу

В четверг, 1 декабря, в 6:40 в Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП с участием Skoda Oktavia, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 42-летний водитель за рулем Skoda Oktavia двигался по трассе М-5 "Урал". На 1140-м км он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. После этого автомобиль опрокинулся. Водитель пострадал, госпитализирован.