В Исаклинском районе водитель на Skoda опрокинулся в кювет и попал в больницу

В четверг, 1 декабря, в 6:40 в Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП с участием Skoda Oktavia, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 42-летний водитель за рулем Skoda Oktavia двигался по трассе М-5 "Урал". На 1140-м км он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. После этого автомобиль опрокинулся. Водитель пострадал, госпитализирован.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...