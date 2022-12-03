В Промышленном районе Самары Volvo и Nissan столкнулись на "встречке", есть пострадавшие

В пятницу, 2 декабря, в Промышленном районе Самары произошло ДТП. Примерно в 17:40 46-летний водитель Volvo ехал по ул. Зои Космодемьянской со стороны Московского шоссе и напротив дома № 4 при повороте налево не уступил дорогу.

Столкновение с автомобилем Nissan произошло на "встречке". За рулем иномарки был 48-летний мужчина, который следовал со встречного направления прямо.

С места ДТП в медицинское учреждение был госпитализирован 20-летний пассажир Volvo.

42-летней женщине-пассажиру автомобиля Nissan назначено амбулаторное лечение.