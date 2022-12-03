В Промышленном районе Самары Volvo и Nissan столкнулись на "встречке", есть пострадавшие

В пятницу, 2 декабря, в Промышленном районе Самары произошло ДТП. Примерно в 17:40 46-летний водитель Volvo ехал по ул. Зои Космодемьянской со стороны Московского шоссе и напротив дома № 4 при повороте налево не уступил дорогу.
Столкновение с автомобилем Nissan произошло на "встречке". За рулем иномарки был 48-летний мужчина, который следовал со встречного направления прямо.
С места ДТП в медицинское учреждение был госпитализирован 20-летний пассажир Volvo.
42-летней женщине-пассажиру автомобиля Nissan назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...