В Жигулевске водитель внедорожника въехал на перекрестке в бок Hyundai, пострадала женщина

В субботу, 3 декабря, в Жигулевске произошло ДТП с участием злостного нарушителя ПДД. Как сообщили в ГИБДД, в 13:50 50-летний житель Тольятти на внедорожнике ISUZU на перекрестке не уступил дорогу другому автомобилю, хотя у того было преимущественное право проезда.
В итоге водитель ISUZU допустил столкновение с автомобилем Hyundai, за рулем которого был 44-летний местный житель. Он ехал по главной дороге со стороны ул. Гоголя в направлении ул. Декабристов.
42-летней женщине-пассажиру Hyundai после осмотра врачами назначено амбулаторное лечение.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, житель Тольятти, который был за рулем внедорожника, только в этом году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ восемь раз.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...