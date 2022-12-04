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ДТП Происшествия

В Жигулевске водитель внедорожника въехал на перекрестке в бок Hyundai, пострадала женщина

ЖИГУЛЕВСК. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 3 декабря, в Жигулевске произошло ДТП с участием злостного нарушителя ПДД. Как сообщили в ГИБДД, в 13:50 50-летний житель Тольятти на внедорожнике ISUZU на перекрестке не уступил дорогу другому автомобилю, хотя у того было преимущественное право проезда.

В итоге водитель ISUZU допустил столкновение с автомобилем Hyundai, за рулем которого был 44-летний местный житель. Он ехал по главной дороге со стороны ул. Гоголя в направлении ул. Декабристов.

42-летней женщине-пассажиру Hyundai после осмотра врачами назначено амбулаторное лечение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, житель Тольятти, который был за рулем внедорожника, только в этом году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ восемь раз.

 

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