В Жигулевске водитель внедорожника въехал на перекрестке в бок Hyundai, пострадала женщина

В субботу, 3 декабря, в Жигулевске произошло ДТП с участием злостного нарушителя ПДД. Как сообщили в ГИБДД, в 13:50 50-летний житель Тольятти на внедорожнике ISUZU на перекрестке не уступил дорогу другому автомобилю, хотя у того было преимущественное право проезда.

В итоге водитель ISUZU допустил столкновение с автомобилем Hyundai, за рулем которого был 44-летний местный житель. Он ехал по главной дороге со стороны ул. Гоголя в направлении ул. Декабристов.

42-летней женщине-пассажиру Hyundai после осмотра врачами назначено амбулаторное лечение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, житель Тольятти, который был за рулем внедорожника, только в этом году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ восемь раз.