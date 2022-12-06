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В Самарской области семьям мобилизованных оказывают всю необходимую поддержку

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжают помогать семьям жителей, которые были призваны в ряды Вооруженных сил РФ. Пока мужчины выполняют свой воинский долг, поддержку их семьям оказывают местные власти, предприниматели, просто неравнодушные люди.

Так, жительнице села Кривое Озеро Красноярского района помогли сделать и установить семь кормушек для рогатого скота.Любовь рассказывает, у семьи большое хозяйство - порядка 40 голов крупного рогатого скота. Вместе с мужем занимается животноводством уже более 10 лет.

Летом супруг подготовил помещение, заготовил корма и планировал осенью начать делать кормушки, но в связи с объявленной мобилизацией не успел. Решить вопрос помогли районные власти.

"Приехал глава районной администрации, мы обсудили, какая помощь нужна. Я рассказала, что мы с мужем решили сохранить домашнее хозяйство. Пока я справляюсь сама, своими силами, но я все же женщина, нужна и мужская рука. И то, что с кормушками для животных помогли - конечно, большое спасибо, с такой помощью гораздо легче", - искренне благодарит за оказанную поддержку женщина.

Для Любови такая помощь по хозяйству действительно большое подспорье - у супругов с двумя детьми небольшой магазин, в котором реализуют свою молочную продукцию и живут на вырученные средства. Кроме того, семье помогли с доставкой дров для бани.

Сегодня в регионе по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова семьям военнослужащих, защищающих интересы страны в зоне СВО, оказывают всестороннюю поддержку - от пособий и выплат до решения бытовых проблем. Все возникающие вопросы контролируются муниципальными и региональными властями.

"Подготовка к зиме - важный сегодня вопрос. Помогаем семьям устранить проблемы с системами отопления, проводим работу по замене проводки (если у кого-то она в аварийном состоянии), замене котлов, снабжаем дровами. Многое удалось решить при помощи спонсоров, большую поддержку оказали депутаты от нашего Красноярского района в Самарской губернской думе, неравнодушные граждане, предприниматели. Я хочу выразить им огромную благодарность. Защитники Отечества должны быть уверены, что мы позаботимся о самом дорогом: об их близких и родных", - отмечает глава Красноярского района Михаил Белоусов. 

Оперативно оказывать помощь семьям мобилизованных помогает система социальных паспортов. К ее созданию регион приступил первым в стране. Социальные паспорта постоянно актуализируются, появляются новые потребности, которые оперативно решаются на местах.

Гид потребителя

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