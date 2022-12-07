В Тольятти женщина на Kia врезалась в припаркованное авто, госпитализирован ребенок

Во вторник, 6 декабря, в 14:45 в Тольятти 38-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Kia Rio, напротив дома № 64 по проспекту Ст. Разина допустила наезд на припаркованный справа по ходу движения автомобиль ВИС.
С места происшествия госпитализирована четырехлетняя девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве в иномарке.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...