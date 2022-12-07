В Тольятти женщина на Kia врезалась в припаркованное авто, госпитализирован ребенок

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Во вторник, 6 декабря, в 14:45 в Тольятти 38-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Kia Rio, напротив дома № 64 по проспекту Ст. Разина допустила наезд на припаркованный справа по ходу движения автомобиль ВИС.

Фото: ГУ МВД по Самарской области