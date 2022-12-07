Житель Самарской области украл деньги у родственницы и закопал под деревом в парке

В Исаклинском районе Самарской области задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в краже денег у родственницы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В ноябре к полицейским обратилась 59-летняя предпринимательница. У нее дома из тайника пропали 526 тыс. рублей. В краже она заподозрила племянника, который помогал ей с деловыми бумагами. По словам женщины, родственник, работавший продавцом-консультантом, в день пропажи оставался в доме один и готовил накладные. О тайнике он знал, но не должен был входить в комнату с ним. После случившегося потерпевшая просила его вернуть деньги, но мужчина отрицал причастность к краже.
Как оказалось, один из местных жителей видел, как подозреваемый прятал что-то под деревом в парке.
Когда мужчину задержали, он признался в краже. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...