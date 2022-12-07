Житель Самарской области украл деньги у родственницы и закопал под деревом в парке

В Исаклинском районе Самарской области задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в краже денег у родственницы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В ноябре к полицейским обратилась 59-летняя предпринимательница. У нее дома из тайника пропали 526 тыс. рублей. В краже она заподозрила племянника, который помогал ей с деловыми бумагами. По словам женщины, родственник, работавший продавцом-консультантом, в день пропажи оставался в доме один и готовил накладные. О тайнике он знал, но не должен был входить в комнату с ним. После случившегося потерпевшая просила его вернуть деньги, но мужчина отрицал причастность к краже.

Как оказалось, один из местных жителей видел, как подозреваемый прятал что-то под деревом в парке.

Когда мужчину задержали, он признался в краже. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").