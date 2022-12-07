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Александр Пироженко: "Самарская область - лидер по реализации национальной социальной инициативы"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опыт Самарской области по разработке уникального сервиса "Подготовка и выход на пенсию" был признан лучшим в стране. Об этом в эфире федерального телеканала сообщил директор дивизиона "Качество жизни" Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко.

"Мы в рамках нашего проекта национальной социальной инициативы вместе с командой Самарской области, Республики Адыгея, Приморским краем и рядом других регионов разработали набор решений, который позволяет человеку в одном месте получить всю необходимую информацию перед тем, как выйти на пенсию. Это 128 услуг и сервисов, - отметил Александр Пироженко. - Самарская область - один из наших лидеров в рамках акселератора, который мы запускали в рамках Национальной социальной инициативы - внедрили это на портале госуслуг. Не во всех регионах есть такое. Это первый такой пилот, который мы хотим тиражировать по всей стране".

Сервис "Подготовка и выход на пенсию", размещенный на портале государственных услуг Самарской области, уже успешно прошел апробацию: им воспользовались свыше 1500 человек. С его помощью жители региона серебряного возраста могут получить 128 услуг в онлайн-режиме буквально в одно касание.

Среди них расчет будущей пенсии, ее оформление, возможности для поиска работы и прохождения дополнительного образования, посещения культурно-досуговых, спортивных учреждений, а также услуги различных организаций и ведомств.

Проект был представлен в ходе работы акселератора социальных решений, который был организован Агентством стратегических инициатив в Москве в конце ноября этого года. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сервис, разработанный командой области, будет развиваться и будет полезен для всех регионов России.

Идея самарского региона получила высокую оценку и рекомендована к внедрению не только в других субъектах, но и на Едином портале государственных услуг Российской Федерации.

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