Тольяттинца будут судить за ДТП с погибшим пассажиром

Прокуратура Тольятти утвердила обвинение по уголовному делу о смертельном ДТП.
Местного жителя обвиняют в нарушении ПДД, ставшем причиной трагедии.
По версии следствия, мужчина ехал по Обводному шоссе в направлении ул. Новозаводской. На светофоре он поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем.
В результате аварии погиб пассажир обвиняемого. К тому же, погибший не был пристегнут ремнем безопасности.
Автомобилист полностью признал вину и согласился, что заранее не убедился в безопасности маневра.
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тольятти.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...