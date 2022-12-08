Тольяттинца будут судить за ДТП с погибшим пассажиром

Прокуратура Тольятти утвердила обвинение по уголовному делу о смертельном ДТП.

Местного жителя обвиняют в нарушении ПДД, ставшем причиной трагедии.

По версии следствия, мужчина ехал по Обводному шоссе в направлении ул. Новозаводской. На светофоре он поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем.

В результате аварии погиб пассажир обвиняемого. К тому же, погибший не был пристегнут ремнем безопасности.

Автомобилист полностью признал вину и согласился, что заранее не убедился в безопасности маневра.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тольятти.