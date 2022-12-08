Дополнительные баллы к ЕГЭ: как их заработать для поступления в Самарский университет

Получить бонусы, которые можно прибавить к баллам ЕГЭ, могут многие абитуриенты, однако немногие этой возможностью пользуются. Как школьники зарабатывают баллы за индивидуальные достижения и как им в этом помогают в вузе, рассказала специалист отдела профессиональной ориентации и работы с талантливой молодежью Самарского университета имени С. П. Королёва Инна Платонова.
— Закон не ограничивает вузы в выборе олимпиад и конкурсов, за которые можно учитывать и даже начислять дополнительные баллы за участие. Что ценится в Самарском университете?
— Начнем с того, что подстелить себе соломку для поступления на бюджет можно разными путями. Во-первых, за счет участия в университетских мероприятиях. В Самарском университете в течение года проводятся кейс-игры, квизы, турниры, за призовые места в которых можно получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Это касается всех направлений подготовки, от гуманитарных до инженерных.
Во-вторых, действуют крупные, федеральные проекты и конкурсы, которые реализует вуз. Так, уже на протяжении семи лет наша команда выступает в качестве организатора состязаний по трем направлениям. Речь идет, в частности, о Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей с международным участием "Спутник" (ракетостроение, авиация, робототехника, двигателестроение, информационные технологии, междисциплинарное направление). Также проводим Всероссийские конкурсы юных исследователей "Десять в минус девятой" (наноинженерия, химия) и "Универсум" (литература, журналистика). Финалисты этих проектов получают уникальные возможности знакомства и взаимодействия с крупными работодателями, представителями образовательных организаций, ездят в международный детский центр "Артек". А еще они получают 10 дополнительных баллов, которые сохраняются в течение 4 лет.
Конечно же, значимыми для нас являются областной конкурс "Взлет", олимпиада "Звезда", "Инженерная олимпиада школьников", Всероссийская олимпиада школьников, программы "Инношкольник" и "Дежурный по планете", а также конкурсы "Большие вызовы" и "Большая перемена". Ребенку открыто много дорог, и чтобы он в них не запутался, мы эту информацию систематизируем и ежегодно подготавливаем специальную брошюру школьника, где в тематических разделах собраны мероприятия, о которых хотят знать амбициозные ребята. Кроме того, у нас действует личный кабинет школьника, где тоже можно ознакомиться с актуальным расписанием событий.
— При зачислении в вуз учитываются не только результаты ЕГЭ и внутренних экзаменов. Можно ли получить дополнительные баллы за призерство в спортивных соревнованиях и успешно сданные нормативы (ГТО), активную волонтерскую и общественную деятельность, победы в "Абилимпиксе", международном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья?
— При поступлении на бакалавриат и специалитет в качестве индивидуальных достижений в университете учитывается аттестат или диплом с отличием, золотой знак ГТО, победы в интеллектуальных конкурсах, конференциях и проектах, о которых я уже упомянула. Достижения на волонтерской или общественной ниве, в чемпионате "Абилимпикс" у нас не учитываются.
— Действуют ли эти правила при приеме в магистратуру? Сколько баллов максимально может начислить вуз за достижения?
— Перечень достижений при поступлении в магистратуру отличается от тех, что предъявляются при приеме на бакалавриат и специалитет. Он включает в себя наличие публикаций и патентов по профилю образовательной программы, сертификата федерального интернет-экзамена, а также статус победителя конкурса "Я-профессионал". При поступлении на программы бакалавриата и специалитета можно получить до 10 дополнительных баллов, на программы магистратуры — до 20.
— Какую работу вуз ведет с талантливой молодежью, мотивируя и стимулируя к поступлению?
— Следуя социальной миссии, мы развиваем новые интересные и неординарные, инструменты профориентации, показываем потенциал Самарской области для талантливой молодежи. Стараемся сделать все возможное, чтобы каждый учащийся мог самореализоваться, а для этого ведем многопрофильную работу. Проводим практические мастер-классы, устраиваем выезды на учебный аэродром, организуем профессиональные пробы, чтобы ребята могли окунуться в ту или иную профессию и проработать мягкие навыки. Школьники у нас конструируют модели самолетов, ставят химические опыты, участвуют в интеллектуальных квизах, учат китайский язык и знакомятся с искусственным интеллектом.
Плотное сотрудничество вуза с самарскими школами дает свои плоды: мы создаем молодежные сообщества, дружим с детьми и ведем их за руку по траектории "школа — университет — предприятие", то есть вплоть до трудоустройства. Важно сделать только первый шаг, а дальше им уже не хочется с нами расставаться.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.