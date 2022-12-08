Дополнительные баллы к ЕГЭ: как их заработать для поступления в Самарский университет

Получить бонусы, которые можно прибавить к баллам ЕГЭ, могут многие абитуриенты, однако немногие этой возможностью пользуются. Как школьники зарабатывают баллы за индивидуальные достижения и как им в этом помогают в вузе, рассказала специалист отдела профессиональной ориентации и работы с талантливой молодежью Самарского университета имени С. П. Королёва Инна Платонова.

— Закон не ограничивает вузы в выборе олимпиад и конкурсов, за которые можно учитывать и даже начислять дополнительные баллы за участие. Что ценится в Самарском университете?

— Начнем с того, что подстелить себе соломку для поступления на бюджет можно разными путями. Во-первых, за счет участия в университетских мероприятиях. В Самарском университете в течение года проводятся кейс-игры, квизы, турниры, за призовые места в которых можно получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Это касается всех направлений подготовки, от гуманитарных до инженерных.

Во-вторых, действуют крупные, федеральные проекты и конкурсы, которые реализует вуз. Так, уже на протяжении семи лет наша команда выступает в качестве организатора состязаний по трем направлениям. Речь идет, в частности, о Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей с международным участием "Спутник" (ракетостроение, авиация, робототехника, двигателестроение, информационные технологии, междисциплинарное направление). Также проводим Всероссийские конкурсы юных исследователей "Десять в минус девятой" (наноинженерия, химия) и "Универсум" (литература, журналистика). Финалисты этих проектов получают уникальные возможности знакомства и взаимодействия с крупными работодателями, представителями образовательных организаций, ездят в международный детский центр "Артек". А еще они получают 10 дополнительных баллов, которые сохраняются в течение 4 лет.

Конечно же, значимыми для нас являются областной конкурс "Взлет", олимпиада "Звезда", "Инженерная олимпиада школьников", Всероссийская олимпиада школьников, программы "Инношкольник" и "Дежурный по планете", а также конкурсы "Большие вызовы" и "Большая перемена". Ребенку открыто много дорог, и чтобы он в них не запутался, мы эту информацию систематизируем и ежегодно подготавливаем специальную брошюру школьника, где в тематических разделах собраны мероприятия, о которых хотят знать амбициозные ребята. Кроме того, у нас действует личный кабинет школьника, где тоже можно ознакомиться с актуальным расписанием событий.

— При зачислении в вуз учитываются не только результаты ЕГЭ и внутренних экзаменов. Можно ли получить дополнительные баллы за призерство в спортивных соревнованиях и успешно сданные нормативы (ГТО), активную волонтерскую и общественную деятельность, победы в "Абилимпиксе", международном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья?

— При поступлении на бакалавриат и специалитет в качестве индивидуальных достижений в университете учитывается аттестат или диплом с отличием, золотой знак ГТО, победы в интеллектуальных конкурсах, конференциях и проектах, о которых я уже упомянула. Достижения на волонтерской или общественной ниве, в чемпионате "Абилимпикс" у нас не учитываются.

— Действуют ли эти правила при приеме в магистратуру? Сколько баллов максимально может начислить вуз за достижения?

— Перечень достижений при поступлении в магистратуру отличается от тех, что предъявляются при приеме на бакалавриат и специалитет. Он включает в себя наличие публикаций и патентов по профилю образовательной программы, сертификата федерального интернет-экзамена, а также статус победителя конкурса "Я-профессионал". При поступлении на программы бакалавриата и специалитета можно получить до 10 дополнительных баллов, на программы магистратуры — до 20.

— Какую работу вуз ведет с талантливой молодежью, мотивируя и стимулируя к поступлению?

— Следуя социальной миссии, мы развиваем новые интересные и неординарные, инструменты профориентации, показываем потенциал Самарской области для талантливой молодежи. Стараемся сделать все возможное, чтобы каждый учащийся мог самореализоваться, а для этого ведем многопрофильную работу. Проводим практические мастер-классы, устраиваем выезды на учебный аэродром, организуем профессиональные пробы, чтобы ребята могли окунуться в ту или иную профессию и проработать мягкие навыки. Школьники у нас конструируют модели самолетов, ставят химические опыты, участвуют в интеллектуальных квизах, учат китайский язык и знакомятся с искусственным интеллектом.

Плотное сотрудничество вуза с самарскими школами дает свои плоды: мы создаем молодежные сообщества, дружим с детьми и ведем их за руку по траектории "школа — университет — предприятие", то есть вплоть до трудоустройства. Важно сделать только первый шаг, а дальше им уже не хочется с нами расставаться.