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ДТП Происшествия

Пьяный житель Самарской области угнал КамАЗ и попал на нем в ДТП

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ноябре текущего года в полицию по Большечерниговскому району поступило сообщение о том, что в с. Августовка от двора дома угнан грузовой автомобиль КамАЗ.

В это же время полицейским поступила информация о ДТП с участием разыскиваемого автомобиля, произошедшем у одного из домов по ул. Ново-Заозерной.

Сотрудники следственно-оперативной группы на месте дорожно-транспортного происшествия провели осмотр, установили и опросили очевидцев. На момент осмотра в автомобиле никого не было.

Предположительно угон автомобиля мог совершить ранее не судимый безработный 49-летний житель Большеглушицкого района, который был задержан по месту работы в с. Августовка и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что в вечернее время, возвращаясь домой, он увидел у одного из домов грузовик, у которого открыты двери, ключи находились в замке зажигания. Мужчина решил доехать на нем до дома, но в пути следования не справился с управлением, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, и допустил столкновение со световой опорой, после чего скрылся с места происшествия.

В отношении подозреваемого за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и совершение ДТП составлены административные протоколы по ст. ст. 12.7, 12.26 КоАП РФ, группой дознания Отделения МВД России по Большечерниговскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угон". 

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