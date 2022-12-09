Пьяный житель Самарской области угнал КамАЗ и попал на нем в ДТП

В ноябре текущего года в полицию по Большечерниговскому району поступило сообщение о том, что в с. Августовка от двора дома угнан грузовой автомобиль КамАЗ.
В это же время полицейским поступила информация о ДТП с участием разыскиваемого автомобиля, произошедшем у одного из домов по ул. Ново-Заозерной.
Сотрудники следственно-оперативной группы на месте дорожно-транспортного происшествия провели осмотр, установили и опросили очевидцев. На момент осмотра в автомобиле никого не было.
Предположительно угон автомобиля мог совершить ранее не судимый безработный 49-летний житель Большеглушицкого района, который был задержан по месту работы в с. Августовка и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
При опросе задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что в вечернее время, возвращаясь домой, он увидел у одного из домов грузовик, у которого открыты двери, ключи находились в замке зажигания. Мужчина решил доехать на нем до дома, но в пути следования не справился с управлением, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, и допустил столкновение со световой опорой, после чего скрылся с места происшествия.
В отношении подозреваемого за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и совершение ДТП составлены административные протоколы по ст. ст. 12.7, 12.26 КоАП РФ, группой дознания Отделения МВД России по Большечерниговскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угон".
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...