Лишенная прав за пьяную езду женщина погибла в ДТП в Самаре

В четверг, 8 декабря, в 18:00 на Пугачевском тракте в Самаре 37-летняя женщина за рулем Honda CR-V врезалась в столб, сообщает региональное управление МВД.
Женщина скончалась на месте ДТП, девятилетний мальчик-пассажир госпитализирован.
По данным полиции, в апреле погибшая была лишена водительского удостоверения за управление транспортом в нетрезвом виде.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...