Лишенная прав за пьяную езду женщина погибла в ДТП в Самаре

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В четверг, 8 декабря, в 18:00 на Пугачевском тракте в Самаре 37-летняя женщина за рулем Honda CR-V врезалась в столб, сообщает региональное управление МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области