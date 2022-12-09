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В Самарской области при господдержке многодетные родители Шишкины воспитывают дочек и получают новые профессии

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области около 130 тыс. семей получили социальные меры поддержки в этом году. Помощь семьям с детьми — приоритет государственной политики. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе формируется интегральная система мер соцподдержки, основанная на принципе "человекоцентричности". Один из примеров такого подхода — семья Шишкиных из муниципального района Хворостянский.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

Супруги Вадим и Оксана Шишкины воспитывают четырех дочек, очно учатся в Хворостянском государственном техникуме им. Ю. Рябова и получают меры социальной поддержки. Мама пока не работает, занимается детьми, ведь младшей Даше нет еще и года. Глава семьи — участковый полицейский. Вадим учится по специальности "экономика и бухгалтерский учет", а Оксана — на педагога дошкольного образования.

По признанию главы семьи, он у родителей был единственным ребенком, а всегда мечтал о большой семье "как у бабушки", у которой было 11 детей. Его мечта сбылась. "В наше время есть все возможности воспитывать много детей, лишь бы они здоровые были. При грамотном распределении дел времени хватает и на семью, и на работу, и на учебу. Справляемся, сложностей не возникает, тем более государство помогает", — рассказывает многодетный отец.

Родители Шишкины получают выплаты на детей с момента рождения первого ребенка. А два года назад семья, используя средства материнского капитала, построила просторный дом и переехала в него из небольшой квартиры. Также супругам выплатили региональный семейный капитал на третью дочку в размере 100 тыс. рублей.

Сейчас семья ежемесячно получает несколько выплат и пособий на детей, среди них пособие на питание школьникам из многодетных семей, компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг по категории "многодетная семья", компенсацию родительской платы за детский сад и другие.
"Доплаты мы получаем на всех детей, — говорит Оксана. — Еще и как студенческая семья по нацпроекту "Демография" получаем поддержку. Детей нужно одеть, обуть, есть платные кружки, а с помощью от государства легче справляться".

"Сейчас подход к каждой семье индивидуальный. Рождается ребеночек, приходит мама оформлять пособие, мы уже смотрим индивидуально, какие выплаты может получить семья. Советуем, как быстрее и лучше оформить эти пособия, где-то делаем запросы сами, — рассказывает инспектор Управления социальной защиты населения Хворостянского района Светлана Батейщикова. — Выплаты получают около 1 тысячи семей нашего района, из них 413 — многодетные. Из наиболее значимых мер соцподдержки — это ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей в размере 12 600 руб., региональный семейный капитал в 100 тыс. рублей, 50% компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг".

В 2022 г. в Самарской области семьям с детьми предоставляется 35 мер социальной поддержки, получателями которых являются семьи, где подрастают более 200 тыс. детей.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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