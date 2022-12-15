Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений"

Росбанк, прежде входивший в международную финансовую группу Societe Generale, в этом году на сто процентов стал российским активом. С приходом нового акционера появились и новые акценты в развитии экосистемы кредитной организации, включенной ЦБ в перечень 13 системно значимых. Росбанк - универсальный банк, сеть которого насчитывает более 176 отделений в 59 регионах России. В территориальном офисе банка в Самаре тоже произошли изменения. В июне его возглавила Екатерина Сажнева. О том, какие предложения банк разрабатывает для своих клиентов, она рассказала нашему порталу.
- Сегодня Росбанк имеет максимально возможные для работающих в России банков кредитные рейтинги (АКРА, ААА (RU), "Эксперт РА", ruААА) и является значимым игроком на рынке. Прежде чем занять такие позиции, банк за свою тридцатилетнюю историю преодолел не один кризис, чтобы стать сильнее. В этом году появились новые задачи - в октябре вы представили клиентам новый корпоративный стиль. Расскажите подробнее о новом позиционировании.
- Действительно, с момента своего образования Росбанк прошел и через кризисы, и через смены владельцев, но продолжает активно развиваться, оставаясь надежным финансовым партнером для россиян. Вызовы научили нас "антихрупкости" - умению не просто держать удар, а адаптироваться и становиться лучше в ответ на трудности. И миссия банка такова, что мы, понимая ощущения людей в условиях неопределенного будущего, помогаем им извлекать выгоду из любых жизненных ситуаций. Банк обеспечивает клиентов эффективными и ответственными финансовыми решениями в настоящем, чтобы они смогли увереннее смотреть в будущее. "Мир новых, настоящих возможностей" - это основа новой бренд-платформы Росбанка.
- К слову, о неопределенности. Какие финансовые инструменты сейчас наиболее востребованы самарцами для сбережений?
- Популярными по-прежнему остаются предложения по вкладам и накопительным счетам. Последний открывает больше возможностей управления своими средствами, чем классический депозит. Накопительный счет удобен для тех, кому важен быстрый доступ к деньгам без потери процентов. В свою очередь, мы улучшаем условия по таким продуктам. Так, в середине ноября мы повысили ставку по накопительному счету #Акционный¹ для новых премиум-клиентов до 9,5% годовых, проценты начисляются на фактический среднемесячный остаток на счете и выплачиваются раз в месяц. Открыть такой счет могут как новые клиенты, так и действующие премиальные по программе #ДляСвоих². Им при ежемесячных покупках по картам на сумму от 50 тысяч рублей проценты начисляются на остаток средств в объеме до трех миллионов, при покупках от 100 тысяч - на остаток до шести миллионов.
- С середины сентября российский фондовый рынок пережил значительное падение: его стоимость сократилась в среднем на 15%, а в отдельных инструментах падение было гораздо заметнее. Как вы оцениваете ситуацию?
- Характер рынка становится более спекулятивным, это значит, что шансы на сохранение понижательной тенденции (падения) в настоящий момент сопоставимы с шансами на быстрое и резкое восстановление котировок. Основной фактор, определяющий поведение рынка сейчас, - изменение геополитического фона. Ожидание новых пакетов санкций ограничивает способности "быков", пытающихся заработать на росте стоимости активов, и усиливает "медвежьи" настроения участников торгов, зарабатывающих на падении рынка.
Вместе с тем российская экономика избежала мощного обвала, как это прогнозировалось многими еще весной. Экономическому блоку правительства РФ и Банку России удалось сдержать деньги в банковском секторе и стабилизировать финансовую систему. Бизнесы же смогли в какой-то степени подстроиться под изменения в цепочках поставок, так что в целом есть определенная почва, на которой экономика может закрепиться. В среднесрочной перспективе (от двух-трех лет) следует смотреть на восстановление стоимости российского рынка, в той или иной степени.
Еще одна важная особенность. Ставки по вкладам вернулись к уровням годичной давности, следовательно, тезис о том, что приумножить благосостояние без инвестиционного риска возможно, по-прежнему верен. Именно поэтому особенно востребованными сейчас оказываются инструменты с защитой капитала: в них инвестору доступна возможность получения дохода от роста стоимости акций, но в случае реализации негативного сценария инвестиции будут защищены и вернутся в конце срока действия продукта.
В отсутствие возможности долгосрочного прогнозирования Росбанк совместно с партнерами идет навстречу интересам и пожеланиям клиентов и сокращает горизонты инвестирования по таким механизмам. В октябре по программе инвестиционного страхования жизни "Время возможностей"³, к примеру, срок был сокращен с пяти до трех лет.
- К каким стратегиям прибегают клиенты банка?
- Есть такие клиенты, которые готовы принять на себя рыночный риск, но хотят сохранить за собой контроль над ликвидностью вложений. Их выбор - в пользу паевых инвестиционных фондов под управлением УК "Росбанк Капитал"⁴. С помощью персонального менеджера они формируют диверсифицированный портфель из акций и облигаций либо выбирают готовую сбалансированную стратегию. Это решение доступно широкому кругу потребителей: минимальная стоимость паев - одна из самых низких, согласно условиям продуктовой линейки банка.
Те же, кто хочет добавить в портфели валютную, географическую и отраслевую диверсификацию, могут рассмотреть возможность инвестирования в драгоценные металлы или, например, иностранные акции через ОПИФы "РБ-Золотой Стандарт", "РБ-Информационные технологии" управляющей компании "Росбанк Капитал". Это позволит в перспективе привязать доходность к факторам, отличным от рисков российского фондового рынка.
Пережить моменты турбулентности на рынке, сохраняя хладнокровие, особенно сложно, если в вашем инвестиционном арсенале нет подходящих инструментов, а рядом с вами - партнера, которому вы доверяете и можете обратиться за советом. В текущей ситуации наши клиенты могут рассчитывать на помощь и консультации персональных менеджеров.
- Росбанк ввел и новые карточные продукты. Какие?
- Надежная премиальная дебетовая карта национальной платежной системы, разработанная Росбанком в соответствии с высокими международными стандартами безопасности, - Mir Supreme #МожноВСе. В ней предусмотрены на выбор две опции: кешбэк или travel-бонусы. Вернуть деньги можно в следующем объеме: до 10 тысяч в месяц, дополнительные 3% на пять выбранных категорий и 1% - за остальные покупки. Снятие наличных доступно в любых банкоматах по всей России. Для тех, кто часто посещает рестораны, премиальная карта будет сейчас особенно актуальна, так как по ней доступен повышенный кешбэк в размере 8% в любых ресторанах страны (3% в категории "Рестораны" от Росбанка, а также дополнительный кешбэк 5% по акции "Достигая максимальных высот" от платежной системы "Мир"). Если же вы любите путешествовать, то вместо кешбэка можете подключить travel-бонусы и получать до пяти бонусов за каждые 100 рублей, потраченные по карте.
C удовольствием отмечу, что у наших премиальных клиентов и их спутников снова есть возможность получить бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру. Всем премиальным клиентам Росбанка доступны два приветственных прохода в подарок, а также до восьми дополнительных проходов в месяц в зависимости от выполнения условий. При этом если клиент держит на счетах в Росбанке от 6 млн рублей, то количество проходов в месяц будет неограниченно. Для прохода в бизнес-зал DragonPass⁵ достаточно обратиться в консьерж-сервис любым удобным способом, он проверит наличие бесплатных проходов, сформирует электронный сертификат и направит его в электронном виде. Кроме того, с премиальным пакетом услуг клиенту доступно бесплатное страхование всей семьи в поездках.
Все, что разрабатывает, внедряет и совершенствует Росбанк, предназначено для максимального удобства клиентов. Это, конечно, наши digital-продукты - новый мобильный банк, цифровые премиальные карты, возможность оформить кредиты и вклады онлайн, переводы денежных средств, конвертация валюты на выгодных условиях в мобильном приложении. Это и тот подход, который мы применяем: любое "завтра" начинается "сейчас", и на любое событие можно отреагировать продуктивно, выйдя на позиции лидера. Поэтому в Росбанке клиенты, ответственно относящиеся к деньгам, ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений.
ПАО РОСБАНК, Генеральная лицензия №2272 от 28.01.2015 года.
18+
² Размер кешбэка по выбранной карте с подключенной опцией #МожноВСе на все покупки - 1%, (за исключением операций, входящих в список исключений), размер повышенного кешбэка за покупки по выбранным категориям - 3%, по специальной выбранной категории "Роза Хутор" - 5%, в любых ресторанах России - 8%, (3% от Росбанка в категории "Рестораны" + 5% по акции "Достигая максимальных высот" от платежной системы "Мир". Общий срок проведения акции: с 22.03.2021 по 31.12.2022. Подробнее: privetmir.ru/supreme/). В месяц начисляется до 15000 ₽ по одной карте: 10000 ₽ по программе лояльности #МожноВСе и 5000 ₽ по акции "Достигая максимальных высот" от платежной системы "Мир". Travel-бонусы начисляются за каждые 100 ₽, потраченные по карте. В месяц начисляется не более 5000 travel-бонусов по одной карте. Бонусами можно полностью или частично оплатить путешествия на портале Росбанк OneTwoTrip через РОСБАНК Онлайн. Курс: 1 travel-бонус = 1 ₽. Полная информация о порядке начисления бонусов размещена на сайте rosbank.ru.
Подробности программы #ДляСвоих указаны на сайте https://api.rosbank.ru/doc/pravila-programmy-loyalnosti-dlyasvoikh.pdf.
³ Услуга предоставляется "Росбанк Страхование". Бренд, представленный двумя страховщиками - ООО "РБ Страхование" и ООО "РБ Страхование Жизни".
ООО "РБ Страхование" создана в 1990 году и оказывает услуги в области имущественного и личного страхования (кроме страхования жизни). Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования СЛ №1580 и СИ №1580, выданы бессрочно.
ООО "РБ Страхование Жизни" создано в 2006 году и специализируется на инвестиционном и личном страховании. Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования СЖ №4079 и СЛ №4079, выданы бессрочно.
Более подробная информация - на сайте www.rosbankinsurance.ru
⁴ Услуга оказывается ООО УК "РБ Капитал". Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 054-14094-001000 от 29 марта 2021 года, без ограничения срока действия, выдана Банком России. Получить подробную информацию и ознакомиться с условиями доверительного управления ценными бумагами, получить сведения об ООО УК "РБ Капитал", а также ознакомиться с иными документами можно по адресу: 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6; на сайте: www.rosbank-capital.ru; по тел. + 7 495 726 57 00. Договор доверительного управления ценными бумагами не является договором банковского вклада; денежные средства, переданные в доверительное управление, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Доходность по договорам доверительного управления ценными бумагами не гарантирована и не определяется доходностью, основанной на показателях доходности в прошлом. Любое предоставление ООО УК "РБ Капитал" информации на данном сайте не должно рассматриваться как предоставление неполной или недостоверной информации, в том числе как умолчание или заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения сделки, или как обязательство заключить сделку на условиях, изложенных на данном сайте, или как оферта, если только иное прямо не указано на данном сайте.
⁵ Dragon Pass - международная программа, которая предоставляет доступ в более чем 1300 бизнес-залов аэропортов по всему миру.
Бесплатные проходы в бизнес-залы в месяц:
- два прохода - при среднемесячных остатках 1,5-3 млн ₽ или поступлении заработной платы от 250000 ₽
- четыре прохода - при среднемесячных остатках 3-6 млн ₽
- восемь проходов - при поступлении заработной платы от 500000 ₽
- Безлимитные бизнес-залы - при среднемесячных остатках от 6 млн ₽ включительно.
¹ Накопительный счет #Акционный может быть открыт в подразделениях банка или через мобильное приложение "РОСБАНК Онлайн" физическому лицу, которое стало клиентом банка в течение последних 60 (шестидесяти) дней на дату обращения за открытием накопительного счета #Акционный, или клиенту, получившему специальное предложение от банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на накопительном счете #Акционный 10000000 рублей. Максимальное количество накопительных счетов #Акционный у одного Клиента - не более 1 (одного). Процентная ставка по накопительному счету #Акционный 9,5% действует в период с 17.11.2022 до 31.01.2023 (включительно).