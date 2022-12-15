Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений"

Росбанк, прежде входивший в международную финансовую группу Societe Generale, в этом году на сто процентов стал российским активом. С приходом нового акционера появились и новые акценты в развитии экосистемы кредитной организации, включенной ЦБ в перечень 13 системно значимых. Росбанк - универсальный банк, сеть которого насчитывает более 176 отделений в 59 регионах России. В территориальном офисе банка в Самаре тоже произошли изменения. В июне его возглавила Екатерина Сажнева. О том, какие предложения банк разрабатывает для своих клиентов, она рассказала нашему порталу.

- Сегодня Росбанк имеет максимально возможные для работающих в России банков кредитные рейтинги (АКРА, ААА (RU), "Эксперт РА", ruААА) и является значимым игроком на рынке. Прежде чем занять такие позиции, банк за свою тридцатилетнюю историю преодолел не один кризис, чтобы стать сильнее. В этом году появились новые задачи - в октябре вы представили клиентам новый корпоративный стиль. Расскажите подробнее о новом позиционировании.

- Действительно, с момента своего образования Росбанк прошел и через кризисы, и через смены владельцев, но продолжает активно развиваться, оставаясь надежным финансовым партнером для россиян. Вызовы научили нас "антихрупкости" - умению не просто держать удар, а адаптироваться и становиться лучше в ответ на трудности. И миссия банка такова, что мы, понимая ощущения людей в условиях неопределенного будущего, помогаем им извлекать выгоду из любых жизненных ситуаций. Банк обеспечивает клиентов эффективными и ответственными финансовыми решениями в настоящем, чтобы они смогли увереннее смотреть в будущее. "Мир новых, настоящих возможностей" - это основа новой бренд-платформы Росбанка.

- К слову, о неопределенности. Какие финансовые инструменты сейчас наиболее востребованы самарцами для сбережений?

- Популярными по-прежнему остаются предложения по вкладам и накопительным счетам. Последний открывает больше возможностей управления своими средствами, чем классический депозит. Накопительный счет удобен для тех, кому важен быстрый доступ к деньгам без потери процентов. В свою очередь, мы улучшаем условия по таким продуктам. Так, в середине ноября мы повысили ставку по накопительному счету #Акционный¹ для новых премиум-клиентов до 9,5% годовых, проценты начисляются на фактический среднемесячный остаток на счете и выплачиваются раз в месяц. Открыть такой счет могут как новые клиенты, так и действующие премиальные по программе #ДляСвоих². Им при ежемесячных покупках по картам на сумму от 50 тысяч рублей проценты начисляются на остаток средств в объеме до трех миллионов, при покупках от 100 тысяч - на остаток до шести миллионов.

- С середины сентября российский фондовый рынок пережил значительное падение: его стоимость сократилась в среднем на 15%, а в отдельных инструментах падение было гораздо заметнее. Как вы оцениваете ситуацию?

- Характер рынка становится более спекулятивным, это значит, что шансы на сохранение понижательной тенденции (падения) в настоящий момент сопоставимы с шансами на быстрое и резкое восстановление котировок. Основной фактор, определяющий поведение рынка сейчас, - изменение геополитического фона. Ожидание новых пакетов санкций ограничивает способности "быков", пытающихся заработать на росте стоимости активов, и усиливает "медвежьи" настроения участников торгов, зарабатывающих на падении рынка.

Вместе с тем российская экономика избежала мощного обвала, как это прогнозировалось многими еще весной. Экономическому блоку правительства РФ и Банку России удалось сдержать деньги в банковском секторе и стабилизировать финансовую систему. Бизнесы же смогли в какой-то степени подстроиться под изменения в цепочках поставок, так что в целом есть определенная почва, на которой экономика может закрепиться. В среднесрочной перспективе (от двух-трех лет) следует смотреть на восстановление стоимости российского рынка, в той или иной степени.

Еще одна важная особенность. Ставки по вкладам вернулись к уровням годичной давности, следовательно, тезис о том, что приумножить благосостояние без инвестиционного риска возможно, по-прежнему верен. Именно поэтому особенно востребованными сейчас оказываются инструменты с защитой капитала: в них инвестору доступна возможность получения дохода от роста стоимости акций, но в случае реализации негативного сценария инвестиции будут защищены и вернутся в конце срока действия продукта.

В отсутствие возможности долгосрочного прогнозирования Росбанк совместно с партнерами идет навстречу интересам и пожеланиям клиентов и сокращает горизонты инвестирования по таким механизмам. В октябре по программе инвестиционного страхования жизни "Время возможностей"³, к примеру, срок был сокращен с пяти до трех лет.

- К каким стратегиям прибегают клиенты банка?

- Есть такие клиенты, которые готовы принять на себя рыночный риск, но хотят сохранить за собой контроль над ликвидностью вложений. Их выбор - в пользу паевых инвестиционных фондов под управлением УК "Росбанк Капитал"⁴. С помощью персонального менеджера они формируют диверсифицированный портфель из акций и облигаций либо выбирают готовую сбалансированную стратегию. Это решение доступно широкому кругу потребителей: минимальная стоимость паев - одна из самых низких, согласно условиям продуктовой линейки банка.

Те же, кто хочет добавить в портфели валютную, географическую и отраслевую диверсификацию, могут рассмотреть возможность инвестирования в драгоценные металлы или, например, иностранные акции через ОПИФы "РБ-Золотой Стандарт", "РБ-Информационные технологии" управляющей компании "Росбанк Капитал". Это позволит в перспективе привязать доходность к факторам, отличным от рисков российского фондового рынка.

Пережить моменты турбулентности на рынке, сохраняя хладнокровие, особенно сложно, если в вашем инвестиционном арсенале нет подходящих инструментов, а рядом с вами - партнера, которому вы доверяете и можете обратиться за советом. В текущей ситуации наши клиенты могут рассчитывать на помощь и консультации персональных менеджеров.

- Росбанк ввел и новые карточные продукты. Какие?

- Надежная премиальная дебетовая карта национальной платежной системы, разработанная Росбанком в соответствии с высокими международными стандартами безопасности, - Mir Supreme #МожноВСе. В ней предусмотрены на выбор две опции: кешбэк или travel-бонусы. Вернуть деньги можно в следующем объеме: до 10 тысяч в месяц, дополнительные 3% на пять выбранных категорий и 1% - за остальные покупки. Снятие наличных доступно в любых банкоматах по всей России. Для тех, кто часто посещает рестораны, премиальная карта будет сейчас особенно актуальна, так как по ней доступен повышенный кешбэк в размере 8% в любых ресторанах страны (3% в категории "Рестораны" от Росбанка, а также дополнительный кешбэк 5% по акции "Достигая максимальных высот" от платежной системы "Мир"). Если же вы любите путешествовать, то вместо кешбэка можете подключить travel-бонусы и получать до пяти бонусов за каждые 100 рублей, потраченные по карте.

C удовольствием отмечу, что у наших премиальных клиентов и их спутников снова есть возможность получить бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру. Всем премиальным клиентам Росбанка доступны два приветственных прохода в подарок, а также до восьми дополнительных проходов в месяц в зависимости от выполнения условий. При этом если клиент держит на счетах в Росбанке от 6 млн рублей, то количество проходов в месяц будет неограниченно. Для прохода в бизнес-зал DragonPass⁵ достаточно обратиться в консьерж-сервис любым удобным способом, он проверит наличие бесплатных проходов, сформирует электронный сертификат и направит его в электронном виде. Кроме того, с премиальным пакетом услуг клиенту доступно бесплатное страхование всей семьи в поездках.

Все, что разрабатывает, внедряет и совершенствует Росбанк, предназначено для максимального удобства клиентов. Это, конечно, наши digital-продукты - новый мобильный банк, цифровые премиальные карты, возможность оформить кредиты и вклады онлайн, переводы денежных средств, конвертация валюты на выгодных условиях в мобильном приложении. Это и тот подход, который мы применяем: любое "завтра" начинается "сейчас", и на любое событие можно отреагировать продуктивно, выйдя на позиции лидера. Поэтому в Росбанке клиенты, ответственно относящиеся к деньгам, ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений.

ПАО РОСБАНК, Генеральная лицензия №2272 от 28.01.2015 года.

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