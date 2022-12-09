Самарская область вошла в число регионов-лидеров по продвижению бренда "Мой бизнес"

В рамках "Мой бизнес. Медиафорум-2022", который проходит в Самаре с 8 по 10 декабря, Министерство экономического развития России от лица замминистра Татьяны Илюшниковой поблагодарило региональные центры поддержки МСП "Мой бизнес". Ведомство назвало 21 субъект России, где работают сотрудники, вносящие наибольший вклад в развитие бренда "Мой бизнес" как флагмана господдержки предпринимательства.

"Медиафорум позволяет нам наметить отправные коммуникационные точки центров "Мой бизнес" на будущий год. Мы планируем перезапустить работу с амбассадорами центров "Мой бизнес" — предпринимателями, чей бизнес развивается благодаря господдержке. Мы верим в этот инструмент: когда человек прошел путь сам и получил госуслугу, он понимает, что это не пустая реклама, а вклад в развитие экономического развития страны. Мы продолжим активно информировать предпринимателей об актуальных мерах поддержки и будем использовать для этого передовые инструменты продвижения. В этом плане региональные центры "Мой бизнес" являются и продолжают оставаться главными информационными хабами для локальных предпринимателей", — отметила советник заместителя министра экономического развития РФ Ольга Терно.

На площадке форума отмечен 21 регион, среди которых — Самарская область.

"Сегодня сеть "Мой бизнес" Самарской области насчитывает 11 центров, включая региональный Дом предпринимателя в Самаре. Они созданы в каждом городском округе, чтобы помочь бизнесу в формате "одного окна" получать широкий спектр услуг. Особое место в работе с предпринимательским сообществом мы уделяем информационной работе, в ежедневном режиме рассказываем о работе центров, о возможностях, созданных в регионе для бизнеса, о предстоящих мероприятиях и нововведениях. Мы благодарны федеральным коллегам за высокую оценку нашей работы и, безусловно, продолжим развивать это направление, повышая информированность регионального бизнес-сообщества", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Оценить вклад регионов в продвижение федерального бренда помог в том числе медиарейтинг, внедряемый Минэкономразвития России в центрах "Мой бизнес" с апреля 2022 года. Его существование — не самоцель. Данный рейтинг существует для обмена лучшими практиками в части продвижения господдержки предпринимательства среди 84 регионов страны.

В Самарской области для информирования бизнеса создан единый портал господдержки mybiz63.ru, группа "Мой бизнес 63" в социальной сети ВКонтакте и Телеграм-канал, а также предпринимательский чат в Телеграме "МойБизнес_63 чат".

"Мой бизнес. Медиафорум-2022" — мероприятие, которое объединило 84 представителя коммуникационных блоков региональных центров "Мой бизнес". В ходе трех насыщенных дней специалисты по СМИ и соцсетям обсуждают вопросы продвижения господдержки предпринимательства. Организатор мероприятия — Министерство экономического развития Российской Федерации и Правительство Самарской области.