Дмитрий Азаров выступил на итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России

В пятницу, 9 декабря, в Московской филармонии состоялось итоговое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Участие в его работе принял губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного совета России по направлению "Культура" Дмитрий Азаров.

Итоговое заседание оргкомитета открыла заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Она отметила: когда принималось решение о проведении Года культурного наследия народов России, никто и представить не мог, с какими вызовами столкнется наша страна. "Оголтелая антироссийская истерия, инспирируемая западными странами, отмена связанных с Россией международных мероприятий во всех сферах культуры и искусства, разрыв контрактов с российскими исполнителями, не пожелавшими предать свою страну — вот обстановка, в которой мы работали, работаем и, наверное, к сожалению, в ближайшее время будем работать. Но должна сказать, что расчет наших противников не оправдался, — подчеркнула вице-премьер. — Как наша армия стойко противостоит наемникам и оружию со всего мира, наша экономика выстояла под тысячами санкций, так и наша культура, несмотря на политику отмены, сегодня во весь голос заявляет о себе. И Год культурного наследия является подтверждением этому".

Крайне важным направлением стала работа по нормативной деятельности. Напомним, на федеральном уровне был принят Закон "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации". "Он направлен на сохранение культурного достояния народов нашей многонациональной страны — народных праздников, обычаев, танцев, обрядов, песен, сказаний, ремесел", — отметила заместитель председателя правительства.

Кроме того, были учреждены гранты правительства Российской Федерации в сфере народного творчества. "Несмотря на все сложности с формированием бюджета 2023 и на последующие годы, мы нашли возможность и приняли решение направлять ежегодно, начиная с 2023 г., по 100 млн руб. на поддержку от 15 до 25 творческих проектов в сфере народной культуры", — подчеркнула Татьяна Голикова.

Министр культуры России Ольга Любимова в своем выступлении отметила, что Год культурного наследия народов объединил абсолютно все регионы страны. И для того чтобы презентовать все события, на портале "Культура.РФ" была создана единая Афиша мероприятий. Интерактивная карта содержит свыше 78 тысяч событий по всей России.

"Весомую долю всех мероприятий Года составили фестивали, выставки, конкурсы и праздники народного творчества, посвященные сохранению и популяризации традиционной культуры народов России", — подчеркнула Ольга Любимова.

По словам Министра, уходящий год стал всенародным, потому что был отмечен колоссальным количеством народных инициатив. "Этот год показал, насколько важно сплотиться вокруг наших общих национальных и культурных ценностей, насколько важно быть едиными, сохранять и развивать наши традиции. Нам есть что сохранять и что передавать будущим поколениям. Спасибо всем за командную работу", — обратилась Ольга Любимова к участникам заседания.

В своем выступлении Дмитрий Азаров отметил, что сегодня, когда многие якобы цивилизованные общества теряют человечность, основы своего национального самосознания, культуры, а на место базовых ценностей приходят искаженные, наша страна успешно противостоит этому цивилизационному вызову. "И этому в значительной степени способствует проведение Года культурного наследия народов России", — подчеркнул губернатор.

Руководитель региона напомнил, что в Указе Президента о проведении Года культурного наследия народов России четко отражены стратегические цели по популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических обществ страны. Эти цели закономерно определили основной вектор работы органов власти, в том числе комиссии Государственного Совета по направлению "Культура", а также творческого сообщества и неравнодушных граждан страны.

"Подводя итоги, мы можем говорить о том, что основные задачи, поставленные на текущий год, удалось успешно решить. В их числе формирование общественного мнения о необходимости изучения и популяризации культурного наследия, привлечение внимания широкого круга общественности к проблемам сохранения объектов культурного и исторического значения, активное привлечение молодежи к изучению и сохранению исторической памяти", — отметил Дмитрий Азаров.

В год культурного наследия приняты важнейшие стратегические документы, служащие основой обеспечения национальной безопасности страны. Итогом этой работы стал Указ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Обобщая результаты работы комиссии Госсовета, работу регионов Дмитрий Азаров отметил, что сегодня в большинстве субъектов федерации реализуются комплексные программы сохранения и популяризации народного творчества, создаются центры фольклора, дома ремесел, народные и художественные коллективы. Благодаря ученым-этнографам собираются фольклорные фонды. Колоссальный импульс придала работа по восстановлению Домов культуры в сельской местности.

Кроме того, в регионах укрепляется эффективное культурное взаимодействие с национально-культурными автономиями и диаспорами. Значительно активизирована работа по созданию электронных каталогов объектов нематериального культурного наследия в сфере народной культуры. Расширяется практика реализации творческих проектов, направленных на популяризацию народного искусства, сохранение культурных традиций, этнокультурного многообразия, культурной самобытности народов России.

"Безусловно, все это — результат комплексной работы. И здесь считаю важным отметить основополагающую роль Министерства культуры РФ, являющегося флагманом в реализации поставленных задач по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Отдельно хочу поблагодарить Ольгу Борисовну за четкую организацию совместной работы с комиссией Госсовета и с регионами в данном направлении", — обратился к министру руководитель области.

Отдельно Дмитрий Азаров отметил сотрудничество комиссии с Президентским фондом культурных инициатив. Благодаря совместной работе была утверждена новая редакция рекомендаций по определению оценок в ходе экспертизы заявок на предоставление грантов Главы государства. Экспертам рекомендовано обращать внимание на проекты, связанные с популяризацией народного искусства, сохранением народных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия.

При поддержке Фонда многим регионам удалось реализовать масштабные проекты, направленные на сохранение и популяризацию культурного наследия. Дмитрий Азаров привел в пример проведение всероссийского фестиваля "Душа баяна", приуроченного к 125-летию рождения русского баяна на самарской земле, в котором приняли участие более 60 творческих коллективов со всей страны, включая новые регионы России.

Дмитрий Азаров отметил, что проводить мероприятия по всей стране, сохранять нашу историю, наследие активно помогают добровольцы — "Волонтеры культуры". "Только за этот год их число возросло более, чем на 50%, без малого достигнув 300 тысяч человек", — озвучил статистику губернатор.

"Думаю, не будет преувеличением сказать, что культура сегодня несет не только эстетическую, ценностную, воспитательную, но и охранную роль. Во многом именно культура в сегодняшней сложной обстановке стала мощным фактором формирования духовных скреп, связывающих наш многонациональный народ, — акцентировал внимание участников заседания оргкомитета Дмитрий Азаров. — Мы видим, как с обновленной силой звучат темы патриотизма, гражданственности, многонационального единства. Все больше наших соотечественников поддерживают идею о том, что сильная и независимая Россия невозможна без сохранения исторической памяти нашего народа".

В этой связи в этом году самое серьезное внимание в работе комиссии было уделено вопросам совершенствования подходов к патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, роли культурного наследия в сохранении исторической памяти, противодействию попыткам фальсификации истории.

"Здесь мы стремились обеспечить межведомственный всесторонний подход к организации дискуссий. Проводили совместные заседания комиссий Госсовета. Эта тема стала одной из главных. Ярким примером того, что у нас получалось в рамках межведомственного взаимодействия, является проведение XXX юбилейного Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре, главной идеей которого как раз была тема народного наследия. В рамках студвесны был установлен рекорд по массовости одновременного народного вращения", — напомнил губернатор Самарской области.

"Мероприятие, которое прошло в Самарской области, было поистине потрясающим, — подчеркнул генеральный директор АНО "Центр развития культурных инициатив" Сергей Першин. — Оно действительно отражало тематику Года культурного наследия народов России". Он добавил, что и молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга" был посвящен теме единства народов страны. "Была построена этнокультурная площадка с интерактивными выставками и различными событиями", — отметил он вклад региона в работе по сохранению культуры и традиций.

В центре внимания находятся и вопросы сохранения материального культурного наследия. В этом году особый акцент был сделан на значимости сохранения и использования культурного наследия прежде всего, как источника и свидетеля исторической правды, инструмента противодействия попыткам фальсификации истории, обеспечивающего преемственность исторических смыслов и формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В процессе работы широко обсуждалась роль гражданского общества в вопросах защиты и сохранения исторической памяти и национального культурного достояния. "Значимым результатом Года культурного наследия, на мой взгляд, стала активизация работ по реставрации и восстановлению объектов культурного наследия. Значительно возросла армия волонтеров, участвующих в возрождении памятников истории и культуры по всей стране. Волонтеры культуры только в этом году провели работы на 11 тыс. объектах культурного наследия. Не без гордости хочу отметить волонтерское движение в сфере сохранения исторической среды городов, зародившееся на самарской земле — фестиваль "Том Сойер Фест", который приобрел статус Всероссийского фестиваля и охватил 77 городов и сел России. Буквально недавно стал лауреатом Международной премии #МЫВМЕСТЕ", — отметил Дмитрий Азаров.

Большое внимание уделяется вопросам сохранения памятников воинской славы, что особенно актуально в современных реалиях. Исключительную важность памятников в деле патриотического воспитания, сохранения культурного кода народа лишь подчеркивает тот факт, с какой ожесточенностью сегодня борются с памятниками времен Советского Союза, Российской империи недружественные страны.

Дмитрий Азаров поблагодарил коллег за совместную работу и отметил, что с окончанием Года культурного наследия народов России она, конечно, не заканчивается. "Программным документом, определяющим вектор нашей дальнейшей деятельности, на мой взгляд, должен стать Указ Президента России "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Цели и задачи, определенные данным стратегическим документом, должны служить ориентирами в нашей работе", — заявил губернатор Самарской области, обращаясь ко всем участникам заседания оргкомитета.

С ним согласилась художественный руководитель и директор Московского государственного академического театра "Русская песня" Надежда Бабкина. Она отметила, что работа по сохранению культуры народов России продолжится, "это бесконечный процесс, в котором все нуждаются". "В основе культуры лежат нематериальные культурные ценности, народное творчество, народный дух, народное сознание и самосознание, и от этого мы никуда не денемся, поэтому Год культурного наследия народов России будет продолжаться", — подчеркнула народная артистка России. Надежда Бабкина с готовностью откликнулась на предложение Губернатора Дмитрия Азарова принять участие в предстоящих заседаниях комиссии.

"Уважаемые коллеги, все мы с вами сегодня немножко бойцы — бойцы культурного фронта, где ведется непримиримая борьба за духовные ценности человека. Впереди у нас очень много работы, крайне важной для дальнейшего укрепления и процветания нашего государства, нашей Великой России", — обратился Дмитрий Азаров ко всем участникам заседания оргкомитета.