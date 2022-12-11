Легковушка врезалась в забор дома в самарском пос. Запанской

В пятницу, 9 декабря, в 13:30 в пос. Шмидта в Железнодорожном районе 19-летний водитель ВАЗ-2114 при повороте налево напротив дома 73 по ул. Неверова не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в забор, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Произошедшее нашло отражение в соцсетях. Судя по фотографиям очевидца, легковушка повредила забор дома и остановилась во дворе.
Как уточнили в пресс-службе областного полицейского главка, водитель не пострадал, в медицинское учреждение не обращался. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.
Полицейскими устанавливают все обстоятельства происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...