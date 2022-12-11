Легковушка врезалась в забор дома в самарском пос. Запанской

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В пятницу, 9 декабря, в 13:30 в пос. Шмидта в Железнодорожном районе 19-летний водитель ВАЗ-2114 при повороте налево напротив дома 73 по ул. Неверова не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в забор, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ВКонтакте