Под Самарой пенсионер на ВАЗе съехал в кювет и врезался в дерево

В субботу, 10 декабря, в Красноармейском районе в 14:20 на 19 км автодороги "Самара — Волгоград — Красноармейское — Пестравка 70-летний ВИС Lada Granta не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

С места ДТП водитель автомобиля и его 68-летняя пассажирка госпитализированы.