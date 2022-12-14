Более 200 самарских школьников бесплатно учатся программированию в "Синергии"

Университет "Синергия" начал бесплатное обучение программированию для школьников 8-11 классов по проекту "Код будущего". К проекту подключилось более 200 учащихся из Самары. Это примерно 9% от общего числа поданных заявок.

Обучение уже началось и завершится в ноябре следующего года. Занятия проходят в двух форматах - онлайн и офлайн. Очно ребята занимаются в здании факультета информационных систем и технологий Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики.

Программу курса synergyacademy.com/itshool2022 составили на основе реальных запросов работодателей и включили в нее самые востребованные языки программирования - Java, JavaScript, Python, PHP и С++. Школьники получат навыки разработки десктопного и мобильного приложения, интерактивного и многостраничного сайта. По завершении проекта его участники не только определятся с выбором будущей профессии и получат сертификаты о прохождении курса - они также смогут поступить по упрощенной системе в некоторые вузы.

К примеру, "Синергия", которая стала вторым по числу подключенных к "Коду будущего" учащихся, готова зачислить участников проекта в колледж при вузе или сразу в университет на факультет "Программирование".

"Синергия" с большим энтузиазмом подключилась к "Коду будущего", потому что этот проект помогает еще со школы увлечь ребят программированием. К моменту поступления в университет у них уже будет очень приличный багаж именно тех знаний, которые интересны работодателю. Это не только гарантирует трудоустройство молодых людей в будущем, но и даст нашей экономике достаточное количество квалифицированных кадров в этой очень важной сфере", - сказал ректор "Синергии" Артем Васильев.