Более 200 самарских школьников бесплатно учатся программированию в "Синергии"

Университет "Синергия" начал бесплатное обучение программированию для школьников 8-11 классов по проекту "Код будущего". К проекту подключилось более 200 учащихся из Самары. Это примерно 9% от общего числа поданных заявок.
Обучение уже началось и завершится в ноябре следующего года. Занятия проходят в двух форматах - онлайн и офлайн. Очно ребята занимаются в здании факультета информационных систем и технологий Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики.
Программу курса synergyacademy.com/itshool2022 составили на основе реальных запросов работодателей и включили в нее самые востребованные языки программирования - Java, JavaScript, Python, PHP и С++. Школьники получат навыки разработки десктопного и мобильного приложения, интерактивного и многостраничного сайта. По завершении проекта его участники не только определятся с выбором будущей профессии и получат сертификаты о прохождении курса - они также смогут поступить по упрощенной системе в некоторые вузы.
К примеру, "Синергия", которая стала вторым по числу подключенных к "Коду будущего" учащихся, готова зачислить участников проекта в колледж при вузе или сразу в университет на факультет "Программирование".
"Синергия" с большим энтузиазмом подключилась к "Коду будущего", потому что этот проект помогает еще со школы увлечь ребят программированием. К моменту поступления в университет у них уже будет очень приличный багаж именно тех знаний, которые интересны работодателю. Это не только гарантирует трудоустройство молодых людей в будущем, но и даст нашей экономике достаточное количество квалифицированных кадров в этой очень важной сфере", - сказал ректор "Синергии" Артем Васильев.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.