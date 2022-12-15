Самарские ученые расширили возможности известного программного комплекса для исследований в области мозга

Ученые Самарского национального исследовательского университета им. С.П.Королева модернизировали и усовершенствовали известную программную платформу OpenNFT, применяемую в ряде ведущих университетов и научно-исследовательских центров мира для проведения исследований в области работы мозга.

Данный программный комплекс, разработанный учеными Самарского университета несколько лет назад совместно с российскими и зарубежными коллегами, позволяет увидеть и проанализировать активность сканируемого мозга человека в режиме реального времени, что помогает решать различные научные и медицинские задачи, в том числе по нейрореабилитации людей после инсульта.

Новая версия платформы, получившая название pyOpenNFT, стала более надежной и универсальной, ее пользователи получат больше возможностей по настройке платформы под свои задачи и смогут проводить более широкий спектр исследований мозга. Модернизированная версия была представлена в Йельском университете (США) в рамках конференции rtFIN-2022. В связи с невозможностью личного участия в конференции разработчики доверили проведение презентации своим зарубежным коллегам, подготовив все необходимые материалы.

"Обновленная версия платформы открывает для ученых новые возможности благодаря своей модульной структуре и тому, что она теперь целиком написана на языке Python. Благодаря этому новым разработчикам и исследователям станет проще участвовать в развитии платформы и проведении экспериментов в области нейронауки. Новая версия позволит пользователям расширять и улучшать ее функциональность, адаптируя под различные задачи, и даст возможность обрабатывать данные не только функциональной МРТ головного мозга, как это сейчас делает OpenNFT, но также реализовать и интегрировать методы обработки других изображений мозга, например, электроэнцефалограммы, обычной МРТ или КТ, что сделает платформу более универсальной в плане исследований", - рассказал один из авторов проекта, ассистент кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королева Никита Давыдов.

По его словам, модульность структуры не только упрощает дальнейшее развитие платформы, но и увеличивает общую надежность всего программного продукта. Теперь для каждого отдельного процесса - обработки снимков, компоновки изображений для пользователя или же работы с графическим интерфейсом - в платформе предназначен свой отдельный модуль, работоспособность которого при необходимости можно легко проверить и скорректировать в отдельности с помощью тестов. Это как если бы раньше процессы жили в перенаселенной коммунальной квартире или работали в одном тесном опенспейсе, а теперь каждому из них дали по отдельной квартире или отдельному рабочему кабинету.

"То есть, например, раньше у нас один процесс раз в несколько миллисекунд проверял, готовы ли данные, чтобы их обработать и передать в формирование картинки. Сейчас эта ответственность разделена. В системе есть процесс менеджера - он порождает другие процессы и после этого только следит за интерфейсом, а по закрытии программы корректно завершает все процедуры. Есть процесс получения и обработки изображений, он отдельно работает с поступающими данными, также отдельно работает и процесс формирования изображений. При этом производительность новой версии ни в чем не уступает нынешнему варианту платформы", - подчеркнул Никита Давыдов.

В настоящее время обновленная версия платформы проходит заключительное тестирование. Ее запуск запланирован на первый квартал 2023 года. Кстати, первые две буквы в названии pyOpenNFT, по замыслу разработчиков, указывают на язык, на котором написан проект, то есть, Python. Однако если прочитать эти буквы по-русски, можно сразу понять, ученые из какой страны создали эту версию.