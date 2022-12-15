Самарские ученые расширили возможности известного программного комплекса для исследований в области мозга

Ученые Самарского национального исследовательского университета им. С.П.Королева модернизировали и усовершенствовали известную программную платформу OpenNFT, применяемую в ряде ведущих университетов и научно-исследовательских центров мира для проведения исследований в области работы мозга.
Данный программный комплекс, разработанный учеными Самарского университета несколько лет назад совместно с российскими и зарубежными коллегами, позволяет увидеть и проанализировать активность сканируемого мозга человека в режиме реального времени, что помогает решать различные научные и медицинские задачи, в том числе по нейрореабилитации людей после инсульта.
Новая версия платформы, получившая название pyOpenNFT, стала более надежной и универсальной, ее пользователи получат больше возможностей по настройке платформы под свои задачи и смогут проводить более широкий спектр исследований мозга. Модернизированная версия была представлена в Йельском университете (США) в рамках конференции rtFIN-2022. В связи с невозможностью личного участия в конференции разработчики доверили проведение презентации своим зарубежным коллегам, подготовив все необходимые материалы.
"Обновленная версия платформы открывает для ученых новые возможности благодаря своей модульной структуре и тому, что она теперь целиком написана на языке Python. Благодаря этому новым разработчикам и исследователям станет проще участвовать в развитии платформы и проведении экспериментов в области нейронауки. Новая версия позволит пользователям расширять и улучшать ее функциональность, адаптируя под различные задачи, и даст возможность обрабатывать данные не только функциональной МРТ головного мозга, как это сейчас делает OpenNFT, но также реализовать и интегрировать методы обработки других изображений мозга, например, электроэнцефалограммы, обычной МРТ или КТ, что сделает платформу более универсальной в плане исследований", - рассказал один из авторов проекта, ассистент кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королева Никита Давыдов.
По его словам, модульность структуры не только упрощает дальнейшее развитие платформы, но и увеличивает общую надежность всего программного продукта. Теперь для каждого отдельного процесса - обработки снимков, компоновки изображений для пользователя или же работы с графическим интерфейсом - в платформе предназначен свой отдельный модуль, работоспособность которого при необходимости можно легко проверить и скорректировать в отдельности с помощью тестов. Это как если бы раньше процессы жили в перенаселенной коммунальной квартире или работали в одном тесном опенспейсе, а теперь каждому из них дали по отдельной квартире или отдельному рабочему кабинету.
"То есть, например, раньше у нас один процесс раз в несколько миллисекунд проверял, готовы ли данные, чтобы их обработать и передать в формирование картинки. Сейчас эта ответственность разделена. В системе есть процесс менеджера - он порождает другие процессы и после этого только следит за интерфейсом, а по закрытии программы корректно завершает все процедуры. Есть процесс получения и обработки изображений, он отдельно работает с поступающими данными, также отдельно работает и процесс формирования изображений. При этом производительность новой версии ни в чем не уступает нынешнему варианту платформы", - подчеркнул Никита Давыдов.
В настоящее время обновленная версия платформы проходит заключительное тестирование. Ее запуск запланирован на первый квартал 2023 года. Кстати, первые две буквы в названии pyOpenNFT, по замыслу разработчиков, указывают на язык, на котором написан проект, то есть, Python. Однако если прочитать эти буквы по-русски, можно сразу понять, ученые из какой страны создали эту версию.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.