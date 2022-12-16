Сдать, обменять на скидку или забрать деньгами: как сэкономить на покупке смартфона

Смартфон стабильно остается в тройке самых желанных россиянами новогодних подарков последние лет 10. Этот год исключением не станет, в числе наиболее популярных брендов Xiaomi, Samsung и iPhonе. И если на презентах семье и друзьям позволительно немного сэкономить, то на гаджетах просто хочется не разориться. Хотя цифровые устройства можно и нужно покупать с хорошей скидкой именно перед новогодними праздниками. И сейчас есть целых три рабочих варианта, как это сделать.

Избавиться от старого, получить скидку на новое

Trade-in ненужных или уже неактуальных моделей смартфонов в этом году крайне востребован. В салонах связи Tele2 посетители выбирают, сдать старый телефон и получить за него деньги на карту или обменять гаджет на скидку и сразу купить новый. Итоговая сумма или размер дисконта зависят от модели, даты производства и технического состояния смартфона. Например, если на дисплее и корпусе гаджета есть лишь мелкие царапины и потертости она будет максимальной. Сотрудник салона связи Tele2 проведет бесплатную диагностику устройства, а также проверит серийный номер аппарата, удалит пользовательские настройки и связи с учетными записями. Если предложенная цена или размер скидки устраивают, клиент заключает договор.

В салонах Tele2 со скидкой продают смартфоны Xiaomi, бренд в этом году лидирует в покупательских предпочтениях благодаря мощным процессорам, внушительным объемам встроенной памяти и камерам, способным снимать картинку качества Full и UltraHD. Максимальная скидка на гаджет, если сдать старый телефон в trade-in, достигает 70%. И при этом вы автоматически становитесь экологически сознательным человеком, неактуальный смартфон или планшет не станет цифровым мусором.

Обменять минуты на скидку

Клиенты Tele2 также могут обменять минуты по тарифному плану на промокод, а по нему получить скидку для выгодной покупки смартфона Xiaomi. Условия обмена: 1 минута равна 1 рублю. Курс обмена можно изменить на более выгодный 1 минута = 2 рубля, для этого необходимо подключить подписку цифровых сервисов Мixx. Она включает дополнительные гигабайты мобильного интернета и настройки на выбор: от онлайн-кинотеатра Wink и VK музыки без рекламы до скидки на покупке на Lamoda и гипермаркете "Лента".

Важный момент, максимальная скидка не может превышать 12 000 рублей, а значит она может достигать 12 000 рублей и… суммироваться с trade-in. Здесь главное — не забрать много всего и сразу.

Если хочется технологичный и совсем недорогой подарок

Отличный вариант — презент для уюта и благоприятной атмосферы, и это не сто пятьдесят восьмая скатерть в ёлочку или набор ароматических свечек. Решить этот ребус с умом поможет искусственный интеллект в капсулах.

Умная капсула-колонка мини с виртуальным помощником Марусей интегрирована с VK. Она рассказывает анекдоты и обладает навыками идеальной няни: знает множество игр от названия столиц до "Ерундопеля". Детям понравятся загадки и голоса зверей, которые колонка воспроизводит. Маруся рассказывает сказки и стихотворения, причем выбрать произведения можно по тематике, авторам и даже длине. Есть и AR-режим, в котором капсула будет создавать фоновый шум и сказочную атмосферу в зависимости от того, как и что вы читаете. Еще умная капсула ставит будильник, следит за погодой, читает рецепты и любит ласку: если ее погладить, она начинает мурлыкать.

Не уверены, нужен ли электронный питомец, тогда второй вариант — телевизионная приставка IPTV Ростелеком ZTE ZXV10, которая определенно станет лучшим компаньоном непогожими зимними вечерами. Устройство со встроенным Wi-Fi модулем на системе Android поддерживает формат UltraHD и позволяет просматривать фильмы и видео через разные кино- и видеосервисы, в том числе Youtube, а также телеканалы.

В салонах Tele2 абоненты могут также обменять накопленные минуты на рубли скидки по курсу 1 к 1. Все просто: заходите в личный кабинет, открываете вкладку "управление минутами", меняете минуты на скидку номиналом 500, 1000, 1500 и 2000 минут. Сообщите промокод продавцу салона Tele2 при покупке умного устройства, и оно ваше, а скидка может достигать 40%.

Главный минус всех вариантов выгодных покупок — срок действия. Акции актуальны до 27 декабря.