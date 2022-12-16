ССК оперативно запитала здание ОДО, в результате аварии оставшееся без света

В четверг, 15 декабря, в 16:20 в Самаре при строительстве станции метрополитена "Театральная" тяжелой техникой были повреждены два силовых кабеля - основной и резервный. Поврежденная линия оставила без напряжения три трансформаторные подстанции, обеспечивающие электроснабжение потребителей в районе площади им. Куйбышева.

В результате жители и учреждения центра Самары остались без электричества. В Доме офицеров Самарского гарнизона в тот момент шли приготовления к благотворительному спектаклю "Случайное танго".

Собственник поврежденной кабельной линии не смог оперативно отреагировать на аварийную ситуацию. По запросу администрации Самары "Самарская сетевая компания" незамедлительно включилась в работу. За три часа две бригады сотрудников "ССК" построили временную воздушную линию длиной 250 метров, по которой в концертный зал ОДО было подано напряжение.

Спектакль состоялся. Руководитель Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко поблагодарил администрацию города и энергетиков "ССК" в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" за оперативное устранение аварии. Спектакль был спасен, а все средства от продажи билетов на него перечислены в помощь нашим бойцам на Донбассе.