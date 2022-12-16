"АСАДО" приватизируют в 2024 году

Государственное казенное предприятие "Агентство по содержанию дорог общего пользования Самарской области" ("АСАДО") планируют приватизировать в 2024 году. Это следует из изменений, внесенных в прогнозный план приватизации областного имущества, опубликованных в пятницу, 16 декабря.

Напомним, о готовящейся приватизации предприятия стало известно в мае этого года, когда правительство региона внесло в губернскую думу законопроект об отмене налоговых льгот для дорожников - закон освобождал от налога на имущество казенные предприятия, обслуживающие дороги общего пользования.

Авторы законопроекта ссылались на изменения федерального законодательства от 2019 года, согласно которым государственные унитарные предприятия, работающие на конкурентных рынках (к которым относится и содержание дорог), подлежат ликвидации или реорганизации.

Изменениями в прогнозном плане приватизации также перенесены с 2022 на 2023 г. сроки приватизации двух ГУПов - "Экология" и "Купинское".