16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"АСАДО" приватизируют в 2024 году Землю около "Самара Арены" выставили на аукцион за 39 млн рублей Инвестиции в экономику Самарской области достигли 267 млрд рублей по итогам третьего квартала В Тольятти на торги выставили два незавершенных промобъекта за 39 млн рублей В Самарской области более 43 тысяч человек с начала года смогли найти работу

Экономическая политика Экономика и бизнес

"АСАДО" приватизируют в 2024 году

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 106
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Государственное казенное предприятие "Агентство по содержанию дорог общего пользования Самарской области" ("АСАДО") планируют приватизировать в 2024 году. Это следует из изменений, внесенных в прогнозный план приватизации областного имущества, опубликованных в пятницу, 16 декабря.

Напомним, о готовящейся приватизации предприятия стало известно в мае этого года, когда правительство региона внесло в губернскую думу законопроект об отмене налоговых льгот для дорожников - закон освобождал от налога на имущество казенные предприятия, обслуживающие дороги общего пользования.

Авторы законопроекта ссылались на изменения федерального законодательства от 2019 года, согласно которым государственные унитарные предприятия, работающие на конкурентных рынках (к которым относится и содержание дорог), подлежат ликвидации или реорганизации.

Изменениями в прогнозном плане приватизации также перенесены с 2022 на 2023 г. сроки приватизации двух ГУПов - "Экология" и "Купинское".

ГКП Самарской области "АСАДО" было создано в 2003 г. для выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, строительству на них сооружений в рамках государственного заказа. По данным сайта организации, сейчас она обслуживает более 7 тыс. км автодорог. Баланс предприятия по данным на 2021 г. составляет 1,66 млрд руб., выручка - 2,53 млрд руб., убыток - 99 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Кирилл Малышев 11 июля 2018 13:54 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1