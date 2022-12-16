Дмитрий Хилов: "Чтобы достигать результатов, важна работа всей управленческой команды региона"

Председатель Самарского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Хилов прокомментировал итоги прямой линии главы региона Дмитрия Азарова, которую губернатор провел в четверг, 16 декабря.

"Во время прямого эфира губернатор несколько раз подчеркивал, что важна работа всей управленческой команды, что только совместными усилиями, ответственным отношением каждого можно достигнуть результатов и работать на благополучие людей", - заметил председатель Самарского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Хилов, говоря о прямом эфире губернатора Дмитрия Азарова на площадке Самарского областного вещательного агентства.

В прямой линии в режиме видеоконференцсвязи участвовали все министры и главы муниципальных образований Самарской области. Только такая командная работа может обеспечить результат - в интересах жителей региона.

Председатель "Деловой России" подчеркнул, что сегодня правительство региона оперативно, в прямом контакте с предприятиями, оказывает необходимую поддержку.

Также адресно оказывается помощь в решении самых насущных вопросов жителей. "Наш губернатор всегда стоит на защите интересов жителей, уверен, что будет результат по каждому обращению с прямой линии", - сказал Дмитрий Хилов.

Санкционное давление, которое обрушилось на нас, не только стало вызовом - оно открыло возможности для предпринимателей, отметил председатель "Деловой России".

"Нас не сломить такими мерами, тем более что правительство Самарской области во главе с губернатором делает все для создания комфортных условий для инвесторов и бизнеса. Для предпринимательского сообщества это очень важно и ценно. Все наши инициативы находят отклик на протяжении всего срока работы Дмитрия Игоревича. Таким же подход был и во время вчерашней прямой линии: для руководителя региона важен каждый звонок, каждому обращению он уделил максимальное внимание, - подчеркнул Дмитрий Хилов. - Для главы региона поддержка предпринимателей - один из главных приоритетов, и результаты этого подхода мы видим во всех показателях, в том числе и в росте инвестиционной привлекательности, и просто в количестве предприятий, которые приходят в нашу Самарскую область из других регионов и стран. Важно, что и количество рабочих мест постоянно увеличивается. При всей сложности ситуации наши компании выходят на новые экспортные рынки".

Председатель "Деловой России" подчеркнул, что сегодня все предприниматели очень внимательно следят за внешней и внутренней ситуацией. И то, как правительство региона оперативно, в прямом контакте с нашими предприятиями, откорректировало региональные меры поддержки - дорогого стоит. Это касается и финансовых мер поддержки.

"Гарантийный фонд Самарской области в этом году, когда все банки подняли проценты по кредитам, был предпринимателеориентированным, сохранив прежние условия. Эта мера поддержки пользовалась популярностью. И когда в середине года был выбран годовой лимит фонда, мы обратились к Дмитрию Игоревичу и попросили увеличить количество заемных средств. В результате фонд был докапитализирован менее чем за два месяца. И предприниматели региона снова могут получать помощь на льготных условиях", - привел он пример эффективного и результативного взаимодействия.

"Наш губернатор всегда стоит на защите интересов жителей, уверен, что будет результат по каждому обращению с прямой линии", - резюмировал Дмитрий Хилов.