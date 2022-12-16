Ряд вопросов, прозвучавших в четверг, 15 декабря, во время прямой линии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, был задан жителями областного центра Самары.

В их числе были вопросы от семей участников СВО, вопросы, касающиеся общественного транспорта, переселения из аварийного жилья. Все они были сразу же взяты в отработку.

Так, для семьи военнослужащего по их просьбе сразу же был переоформлен соцпаспорт. Глава Самары Елена Лапушкина лично выехала в район, где проживает семья, чтобы проконтролировать, вся ли необходимая помощь оказывается.

Работа с семьями военнослужащих - лишь один из примеров слаженности работы команды губернатора. Во время прямой линии Дмитрия Азарова в режиме видеоконференцсвязи были подключены все министры и главы городов и районов нашего региона, и жители, задавая вопрос, могли сразу получить обратную связь от местных властей.

"Почти все вопросы, с которыми обращаются самарцы, носят межведомственный характер. Зачастую их успешное решение зависит от эффективного взаимодействия министерств, органов местного самоуправления, их подведомственных учреждений. Мы никогда не делим работу по уровням власти, по полномочиям. Все крупные проекты, такие как строительство Фрунзенского моста, развязки на Ново-Садовой, новой станции метро "Театральная", реализуются в плотном взаимодействии. Безусловно, это заслуга и искусство Дмитрия Игоревича - вдохновить участников процесса и создать такую атмосферу, задать такой ритм, при которых вся команда работает как единый слаженный механизм - на благо жителей городов, сел, районов и всего региона в целом", - отметила Елена Лапушкина.