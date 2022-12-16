16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Эдуард Харченко: "Дмитрий Азаров всегда глубоко погружен во все аспекты жизни региона" "Разобрали по молекулам" проблемы жителей: Марина Сидухина о прямом эфире губернатора Дмитрия Азарова Владимир Богатырев: "Надеемся, что наши компетенции и разработки принесут пользу стране" Александр Назаренко: "Губернатор со своей армией - вот что важно" Елена Лапушкина: "Заслуга губернатора - задать ритм, при котором вся команда работает как единый механизм"

Губернатор Власть и политика

Владимир Богатырев: "Надеемся, что наши компетенции и разработки принесут пользу стране"

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 104
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в следующем году начнет работать федеральное предприятие по тестированию и производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом 15 декабря в прямом эфире Самарского областного вещательного агентства заявил губернатор Дмитрий Азаров.

"Самарский университет им. Королева сегодня служит Центром развития компетенций в области беспилотных авиационных систем. Наши специалисты участвуют в междисциплинарных проектах (мониторинге нефтяных месторождений, археологических экспедициях), реализуют программы дополнительного образования по основам управления беспилотными летательными аппаратами. В этом году на базе университета было организовано малосерийное производство малоразмерных БПЛА самолетного типа. В перспективе мы планируем реализовать мероприятия по разработке программно-аппаратных средств неспутниковой навигации, по изготовлению полезной нагрузки БПЛА - бортовых сенсоров, хроматографов, гиперспектрометров. В рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" будут организованы опытные производства малогабаритных БПЛА (до 30 кг), поршневых двигателей (50 л.с.), грузовых БПЛА (100-150 кг)", - сообщил ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев.

Ректор Самарского университета им. Королева отметил, что во время рабочего визита в регион специального представителя президента России Дмитрия Пескова обсуждалась возможность реализации масштабного федерального проекта в области развития беспилотной авиации.

"Надеемся, что наши компетенции и разработки окажутся востребованы и принесут пользу стране", - добавил Владимир Богатырев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1