Владимир Богатырев: "Надеемся, что наши компетенции и разработки принесут пользу стране"

В Самарской области в следующем году начнет работать федеральное предприятие по тестированию и производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом 15 декабря в прямом эфире Самарского областного вещательного агентства заявил губернатор Дмитрий Азаров.

"Самарский университет им. Королева сегодня служит Центром развития компетенций в области беспилотных авиационных систем. Наши специалисты участвуют в междисциплинарных проектах (мониторинге нефтяных месторождений, археологических экспедициях), реализуют программы дополнительного образования по основам управления беспилотными летательными аппаратами. В этом году на базе университета было организовано малосерийное производство малоразмерных БПЛА самолетного типа. В перспективе мы планируем реализовать мероприятия по разработке программно-аппаратных средств неспутниковой навигации, по изготовлению полезной нагрузки БПЛА - бортовых сенсоров, хроматографов, гиперспектрометров. В рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" будут организованы опытные производства малогабаритных БПЛА (до 30 кг), поршневых двигателей (50 л.с.), грузовых БПЛА (100-150 кг)", - сообщил ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев.

Ректор Самарского университета им. Королева отметил, что во время рабочего визита в регион специального представителя президента России Дмитрия Пескова обсуждалась возможность реализации масштабного федерального проекта в области развития беспилотной авиации.

"Надеемся, что наши компетенции и разработки окажутся востребованы и принесут пользу стране", - добавил Владимир Богатырев.