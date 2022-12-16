Владимир Богатырев: "Надеемся, что наши компетенции и разработки принесут пользу стране"

В Самарской области в следующем году начнет работать федеральное предприятие по тестированию и производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом 15 декабря в прямом эфире Самарского областного вещательного агентства заявил губернатор Дмитрий Азаров.
"Самарский университет им. Королева сегодня служит Центром развития компетенций в области беспилотных авиационных систем. Наши специалисты участвуют в междисциплинарных проектах (мониторинге нефтяных месторождений, археологических экспедициях), реализуют программы дополнительного образования по основам управления беспилотными летательными аппаратами. В этом году на базе университета было организовано малосерийное производство малоразмерных БПЛА самолетного типа. В перспективе мы планируем реализовать мероприятия по разработке программно-аппаратных средств неспутниковой навигации, по изготовлению полезной нагрузки БПЛА - бортовых сенсоров, хроматографов, гиперспектрометров. В рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" будут организованы опытные производства малогабаритных БПЛА (до 30 кг), поршневых двигателей (50 л.с.), грузовых БПЛА (100-150 кг)", - сообщил ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев.
Ректор Самарского университета им. Королева отметил, что во время рабочего визита в регион специального представителя президента России Дмитрия Пескова обсуждалась возможность реализации масштабного федерального проекта в области развития беспилотной авиации.
"Надеемся, что наши компетенции и разработки окажутся востребованы и принесут пользу стране", - добавил Владимир Богатырев.
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Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
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