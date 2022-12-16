"Разобрали по молекулам" проблемы жителей: Марина Сидухина о прямом эфире губернатора Дмитрия Азарова

Председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина прокомментировала прямую линию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
"По работе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и по вчерашнему эфиру видно, что он знает изнутри, досконально все, что происходит сегодня в регионе, чем живут люди. Как он сам говорит, "разбирает по молекулам". Это глубинный, профессиональный подход. О проблемах и вопросах, которые волнуют жителей, он знает не на 100, а на все 200%. Даже через экран чувствуется эта эмпатия, понимание своих жителей. И главное - открытость. Ведь что важно для человека - чтобы его вовремя услышали, чтобы были с ним открыты, не заигрывали, не замалчивали проблему, а решали ее здесь и сейчас, - отметила Марина Сидухина.
Она отметила, что наш регион всегда является первопроходцем в решении многих вопросов и социальных проблем. Организация помощи мобилизованным и их семьям у главы региона и всего правительства сейчас в приоритете.
"Мы первыми по инициативе губернатора начали готовить социальные паспорта на каждую семью мобилизованных. Каждый глава района, каждый депутат округа знает все эти семьи. Помогают и в решении бытовых вопросов, и добрым словом, поддержкой. Средства на оказание поддержки семьям мобилизованных заложены в бюджете региона, а также в бюджетах муниципалитетов и на 2023 год", - рассказала Марина Сидухина.
Она отметила, что в ноябре депутаты внесли изменения в закон о бесплатной юридической помощи, куда включили категории семей, которые имеют право на ее получение.
"Сегодня важно не допустить, чтобы семьи недополучали каких-то льгот. На федеральном уровне решено не учитывать доход довольствия мобилизованных при оценке нуждаемости их семей для соцподдержки. Это абсолютно правильно, и также транслировалось на наше региональное законодательство. Очень важно, чтобы ни дети, ни другие члены семей мобилизованных не чувствовали себя обделенными, забытыми. Мужчины ушли защищать интересы нашей Родины, а наша задача сегодня - окружить их семьи заботой, вниманием и поддержкой", - добавила депутат.
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