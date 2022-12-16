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Эдуард Харченко: "Дмитрий Азаров всегда глубоко погружен во все аспекты жизни региона" "Разобрали по молекулам" проблемы жителей: Марина Сидухина о прямом эфире губернатора Дмитрия Азарова Владимир Богатырев: "Надеемся, что наши компетенции и разработки принесут пользу стране" Александр Назаренко: "Губернатор со своей армией - вот что важно" Елена Лапушкина: "Заслуга губернатора - задать ритм, при котором вся команда работает как единый механизм"

Губернатор Власть и политика

"Разобрали по молекулам" проблемы жителей: Марина Сидухина о прямом эфире губернатора Дмитрия Азарова

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина прокомментировала прямую линию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"По работе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и по вчерашнему эфиру видно, что он знает изнутри, досконально все, что происходит сегодня в регионе, чем живут люди. Как он сам говорит, "разбирает по молекулам". Это глубинный, профессиональный подход. О проблемах и вопросах, которые волнуют жителей, он знает не на 100, а на все 200%. Даже через экран чувствуется эта эмпатия, понимание своих жителей. И главное - открытость. Ведь что важно для человека - чтобы его вовремя услышали, чтобы были с ним открыты, не заигрывали, не замалчивали проблему, а решали ее здесь и сейчас, - отметила Марина Сидухина.

Она отметила, что наш регион всегда является первопроходцем в решении многих вопросов и социальных проблем. Организация помощи мобилизованным и их семьям у главы региона и всего правительства сейчас в приоритете. 

"Мы первыми по инициативе губернатора начали готовить социальные паспорта на каждую семью мобилизованных. Каждый глава района, каждый депутат округа знает все эти семьи. Помогают и в решении бытовых вопросов, и добрым словом, поддержкой. Средства на оказание поддержки семьям мобилизованных заложены в бюджете региона, а также в бюджетах муниципалитетов и на 2023 год", - рассказала Марина Сидухина.

Она отметила, что в ноябре депутаты внесли изменения в закон о бесплатной юридической помощи, куда включили категории семей, которые имеют право на ее получение.

"Сегодня важно не допустить, чтобы семьи недополучали каких-то льгот.  На федеральном уровне решено не учитывать доход довольствия мобилизованных при оценке нуждаемости их семей для соцподдержки. Это абсолютно правильно, и также транслировалось на наше региональное законодательство. Очень важно, чтобы ни дети, ни другие члены семей мобилизованных не чувствовали себя обделенными, забытыми. Мужчины ушли защищать интересы нашей Родины, а наша задача сегодня - окружить их семьи заботой, вниманием и поддержкой", - добавила депутат.









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