На трассе М-5 под Самарой произошло ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом

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В пятницу, 16 декабря, в 16:10 на 1016-м км трассы М-5 в Красноярском районе про­изошло столкновение грузовика Iveco и рейсового ав­тобуса Hyundai, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области