На трассе М-5 под Самарой произошло ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом

В пятницу, 16 декабря, в 16:10 на 1016-м км трассы М-5 в Красноярском районе произошло столкновение грузовика Iveco и рейсового автобуса Hyundai, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, установили и опросили очевидцев происшествия. В настоящее время обеспечен беспрепятственный проезд автотранспорта.
По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области медицинская помощь никому не понадобилась.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...