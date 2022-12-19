Концерт Алексея Щербакова в Самаре пришлось перенести из-за ледяного дождя

Ледяной дождь и гололед стали причиной переноса концерта комика Алексея Щербакова в Самаре, сообщает "КП-Самара". Артист должен был выступить во Дворце спорта вечером 18 декабря, однако из-за непогоды не смог попасть в город.
"Я уже несколько часов сижу в аэропорту и жду вылета в Самару. Я посмотрел, что там ледяной дождь, люди катаются, как пингвины, по улицам. Соответственно, к сожалению, концерт, будет перенесен. Сегодня я туда уже не попаду. Вы, возможно, тоже будете просто мимо входа каждый раз проезжать и не заедете туда ни разу", - написал Алексей в соцсетях 18 декабря.
По словам артиста, он выступит в Самаре на день позже - 19 декабря. Все ранее приобретенные билеты будут действительны на новую дату. Также у зрителей, которые не смогут в понедельник посетить концерт, будет возможность вернуть деньги.
Последние комментарии
Есть повод для радости наконец!
Время все расставит на свои места, посмотрим где ты окажешься, Антон Дроздиков, через 2 - 3 года...
"Мне пришлось подниматься с уровня бомжа"...Судя по внешнему виду на фото - он еще там ))
Улыбка в стиле Джокера!
Поздравляю с ещё одним успехом, моя хорошая 😘