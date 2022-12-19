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Светская хроника

Концерт Алексея Щербакова в Самаре пришлось перенести из-за ледяного дождя

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Ледяной дождь и гололед стали причиной переноса концерта комика Алексея Щербакова в Самаре, сообщает "КП-Самара". Артист должен был выступить во Дворце спорта вечером 18 декабря, однако из-за непогоды не смог попасть в город.

"Я уже несколько часов сижу в аэропорту и жду вылета в Самару. Я посмотрел, что там ледяной дождь, люди катаются, как пингвины, по улицам. Соответственно, к сожалению, концерт, будет перенесен. Сегодня я туда уже не попаду. Вы, возможно, тоже будете просто мимо входа каждый раз проезжать и не заедете туда ни разу", - написал Алексей в соцсетях 18 декабря.

По словам артиста, он выступит в Самаре на день позже - 19 декабря. Все ранее приобретенные билеты будут действительны на новую дату. Также у зрителей, которые не смогут в понедельник посетить концерт, будет возможность вернуть деньги.

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