На аукцион выставили землю "Газбанка" в Курумоче почти за 24 млн рублей

На торги в "Российском аукционном доме" (РАД) выставили земельный участок "Газбанка" в Курумоче за 23,9 млн рублей.

Площадь земельного участка — 487,5 тыс. кв. метров. В извещении указано, что он предназначен для жилой застройки.

В документе говорится о возможном изъятии части земли для государственных и муниципальных нужд, "связанных с пользованием участками недр местного значения (водопользование)", площадью 160 тыс. кв. метров. Решение об этом 10 января приняло собрание представителей села Курумоч.

Приказом Росавиации от 29 мая 2020 г. в отношении части участков установлены временные ограничения, предусмотренные статьями 56 (ограничение прав на землю) и 56.1 (ограничения прав на землю в связи с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд) Земельного кодекса.

Прием заявок на участие в торгах стартовал 13 декабря. Он продлится до 8 мая 2023 года. Продажа состоится посредством публичного предложения на электронной торговой площадке РАД.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у "Газбанка" в июле 2018 года. По данным ведомства, кредитная организация систематически проводила операции, направленные на "сокрытие реального финансового положения" и "уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков".

В сентябре 2018 г. "Газбанк" признали банкротом. Конкурсным управляющим стало "Агентство по страхованию вкладов", которое передало в МВД РФ сведения относительно ущерба в результате вывода активов на сумму не менее 7,02 млрд рублей.