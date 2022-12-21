В Самарской области состоялось заседание координационного совета по десятилетию детства

В Самарской области прошло заседание координационного совета по десятилетию детства под председательством министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна. В нем приняли участие все ведомства, задействованные в реализации комплексного плана.

В Самарской области с 2018 года в губернии построено и возвращено в систему образования 54 детских сада. Количество дополнительно созданных мест составило 14 597. В рамках реализации национального проекта "Образование" построен второй корпус школы № 26 в областной столице. Активно развивается и система дополнительного образования.

"Наш регион по итогам 2021 года занимает 5-е место в стране по охвату детей программами дополнительного образования. В этом направлении у нас активно развито межведомственное взаимодействие, — отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — В 2019 году в рамках реализации национального проекта "Образование" мы создали Навигатор дополнительного образования. Он дает возможность конструировать индивидуальные образовательные траектории обучения детей".

В Самарской области была поставлена цель — увеличить охват детей техническим творчеством. По итогам 2022 года этот показатель равен 26%. Во многом это благодаря национальному проекту "Образование". В его рамках в 214 школах открылись центры "Точка роста", в Самаре и Тольятти созданы центры цифрового образования "IT-куб", а на базе Самарского государственного технического университета — Дом научной коллаборации, закуплен мобильный Кванториум, в 232 образовательных организациях обновлена материально-техническая база для создания цифровой образовательной среды.

"Кроме того, по инициативе нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в 54 школах мы создали мини-технопарки, в 39 образовательных организациях обновили кабинеты технологии, а в 235 — поставили мобильные компьютерные классы, — пояснил глава регионального минобра. — В Самарской области уделяется большое внимание не только развитию и популяризации технического творчества среди детей, наш регион занимает первое место в России по созданию спортивных клубов. В будущем году мы продолжим работать над созданием школьных спортивных лиг по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, дзюдо".

С целью создания комфортных условий для занятия спортом в рамках национального проекта "Образование" с 2019 года отремонтированы спортивные залы в 12 школах, в 2021–2022 годах еще в 29 — за счет областного бюджета.

В настоящее время больше 26 000 детей Самарской области в возрасте от 8 до 17 лет занимаются в театральных кружках. По созданию школьных театров губерния — в тройке лидеров в России.

"Наши дети стали активнее принимать участие в олимпиадном движении, конкурсе "Большая перемена", научно–технологических проектах "Большие вызовы", — отметил Виктор Акопьян. — Мы стараемся создать равные условия для развития детей. В рамках национального проекта "Образование" обновляем материально-техническую базу в коррекционных школах. В 2023 году в рамках проекта Приволжского федерального округа "Ментальное здоровье" у нас на базе Центра специального образования будет создан ресурсно-методический центр".

По итогам заседания координационного совета работа министерства образования и науки Самарской области признана результативной, а всем участникам поручено оценить эффективность своей работы и сравнить ее с достижениями 2021 года.