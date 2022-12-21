В Самарской области состоялось заседание координационного совета по десятилетию детства

В Самарской области прошло заседание координационного совета по десятилетию детства под председательством министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна. В нем приняли участие все ведомства, задействованные в реализации комплексного плана.
В Самарской области с 2018 года в губернии построено и возвращено в систему образования 54 детских сада. Количество дополнительно созданных мест составило 14 597. В рамках реализации национального проекта "Образование" построен второй корпус школы № 26 в областной столице. Активно развивается и система дополнительного образования.
"Наш регион по итогам 2021 года занимает 5-е место в стране по охвату детей программами дополнительного образования. В этом направлении у нас активно развито межведомственное взаимодействие, — отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — В 2019 году в рамках реализации национального проекта "Образование" мы создали Навигатор дополнительного образования. Он дает возможность конструировать индивидуальные образовательные траектории обучения детей".
В Самарской области была поставлена цель — увеличить охват детей техническим творчеством. По итогам 2022 года этот показатель равен 26%. Во многом это благодаря национальному проекту "Образование". В его рамках в 214 школах открылись центры "Точка роста", в Самаре и Тольятти созданы центры цифрового образования "IT-куб", а на базе Самарского государственного технического университета — Дом научной коллаборации, закуплен мобильный Кванториум, в 232 образовательных организациях обновлена материально-техническая база для создания цифровой образовательной среды.
"Кроме того, по инициативе нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в 54 школах мы создали мини-технопарки, в 39 образовательных организациях обновили кабинеты технологии, а в 235 — поставили мобильные компьютерные классы, — пояснил глава регионального минобра. — В Самарской области уделяется большое внимание не только развитию и популяризации технического творчества среди детей, наш регион занимает первое место в России по созданию спортивных клубов. В будущем году мы продолжим работать над созданием школьных спортивных лиг по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, дзюдо".
С целью создания комфортных условий для занятия спортом в рамках национального проекта "Образование" с 2019 года отремонтированы спортивные залы в 12 школах, в 2021–2022 годах еще в 29 — за счет областного бюджета.
В настоящее время больше 26 000 детей Самарской области в возрасте от 8 до 17 лет занимаются в театральных кружках. По созданию школьных театров губерния — в тройке лидеров в России.
"Наши дети стали активнее принимать участие в олимпиадном движении, конкурсе "Большая перемена", научно–технологических проектах "Большие вызовы", — отметил Виктор Акопьян. — Мы стараемся создать равные условия для развития детей. В рамках национального проекта "Образование" обновляем материально-техническую базу в коррекционных школах. В 2023 году в рамках проекта Приволжского федерального округа "Ментальное здоровье" у нас на базе Центра специального образования будет создан ресурсно-методический центр".
По итогам заседания координационного совета работа министерства образования и науки Самарской области признана результативной, а всем участникам поручено оценить эффективность своей работы и сравнить ее с достижениями 2021 года.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.