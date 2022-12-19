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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперативного штаба, созданного при правительстве Самарской области в соответствии с указами президента России Владимира Путина. Участвовали в нем руководители министерств, правоохранительных органов, надзорных ведомств, военного комиссариата, а также главы городов региона.

Напомним, главой государства был принят ряд решений, они закреплены в указах президента от 19 октября. В соответствии с документами регионы делятся на четыре уровня готовности в зависимости от ситуации, степени возможных угроз. Самарская область входит в перечень тех регионов, где вводится уровень базовой готовности.

"Работа ведется в постоянном режиме. Тем не менее необходима сверка наших усилий по ранее принятым решениям (сегодня мы обязательно посмотрим, какие сложности возникают при их исполнении) и по тем задачам, которые появляются вновь", - отметил Дмитрий Азаров в начале заседания.

Ключевая задача оперативного штаба состоит в том, чтобы обеспечить четкую, слаженную работу органов региональной, муниципальной власти, территориальных органов силовых структур: Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Росгвардии, МЧС и ФСБ. Это необходимо для обеспечения общественной безопасности в регионе, а также объектов критически важной инфраструктуры.

Кроме того, на заседании рассматривались вопросы по оказанию своевременной помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

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