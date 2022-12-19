На базе СамГУПС открылись новые лаборатории и производственные классы

В Самаре на базе СамГУПС открылись 17 лабораторно-производственных классов, в том числе 10 специализированных лабораторий по федеральному проекту "Профессионалитет".

В торжественном открытии нового брендированного пространства Самарского кластера железнодорожной отрасли в режиме видеосвязи приняли участие директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерство просвещения РФ Виктор Неумывакин и заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Шаханов.

На площадке кластера обучающихся и преподавателей колледжа поздравили начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев В, ректор СамГУПС Максим Гаранин, и. о. руководителя Управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Кристина Кузьмина.

Напомним, в этом году Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС) стал победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в Самарской области по реализации федерального проекта "Профессионалитет". Проект реализуется на базе Самарского колледжа железнодорожного транспорта им. А. А. Буянова (СамКЖТ) - структурного подразделения университета путей сообщения, и направлен на модернизацию среднего профессионального образования (СПО), за счет внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.

При поддержке индустриального партнера компании ОАО "РЖД" и содействии правительства Самарской области обучающиеся железнодорожного кластера получили в свое распоряжение 17 новых лабораторно-производственных классов, в том числе 10 специализированных лабораторий для освоения практических навыков по специальностям "Профессионалитета".

Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерство просвещения РФ Виктор Неумывакин поблагодарил студентов за выбор обучения по программе среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

"Вы очень нужны своему городу, своей стране. Профессии и специальности, которые вы выбрали, очень востребованы и очень нужны нашим партнерам-работодателям. Уверен, у вас все получится", - сказал Неумывакин.

Обучение студентов по проекту "Профессионалитет" в Самарском колледже железнодорожного транспорта ведется по 4 специальностям: строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы, вагоны); автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте; электроснабжение (по отраслям).

Теперь по каждой специальности студенты будут осваивать практические навыки на самом современном оборудовании, которое сегодня применяется на железной дороге. Так, например, в специализированном классе оборудована лаборатория "Автотормоза подвижного состава (электровозы)". Здесь находятся стенды и тренажеры для проверки автотормозного оборудования локомотивов серии 2ЭС6 самого массового современного электровоза на сети РЖД, работающего на постоянном токе, и которые уже применяются в эксплуатационных локомотивных депо Куйбышевской дирекции тяги и структурных подразделениях Куйбышевской железной дороги.

В лаборатории "Информационные технологии в профессиональной деятельности (VR)" студенты в виртуальном пространстве уже осваивают навыки по трем специальностям: автоматика и телемеханика на транспорте, путь и путевое хозяйство, электроснабжение. Выполнение конкретных видов работ в виртуальном формате максимально приближено к реальным условиям и позволяет студентам до автоматизма отработать практические навыки по выбранной специальности.

Не случайно в приветственном слове заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Шаханов назвал студентов Самарского колледжа железнодорожного транспорта уважаемыми коллегами. "Очень скоро по окончании колледжа вы станете полноправными членами нашего коллектива. Мы ждем вас в нашей дружной железнодорожной семье", - сказал Шаханов.

Руководитель компании РЖД отметил, что именно в Самаре открылась самая масштабная площадка среди железнодорожных кластеров проекта "Профессионалитет" в стране. Для реализации проекта в Самаре было выделено отдельное 7-этажное здание, при поддержке индустриального партнера оснащено 17 новых лабораторных классов. Большое, знаковое событие для компании, для будущего железнодорожной отрасли в части подготовки специалистов СПО. "Это пример хорошей, слаженной, совместной работы университета, колледжа, железной дороги, региональных органов власти. Все вместе мы добились успеха", - пояснил Шаханов.

По словам ректора СамГУПС Максима Гаранина, победа в конкурсе и участие в федеральном проекте "Профессионалитет" станет для университета новым импульсом развития, позволит добиться новых, более высоких результатов, чтобы соответствовать целям и задача не только федерального проекта, но и требованиям работодателя в лице компании ОАО "РЖД".

Как пояснила и. о. руководителя Управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Кристина Кузьмина, реализация федерального проекта "Профессионалитет" является знаковым событием для региона с учетом реализации Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года.

"В регионе открыты два образовательно-производственных кластера - машиностроительной и железнодорожной отраслей. Безусловно, железнодорожная отрасль является обеспечивающей для других отраслей экономики. И реализация отраслевых кластеров по подготовке специалистов СПО послужит мощным толчком для развития экономики и социальной сферы всей Самарской области.

Обучение специалистов по программе "Профессионалитета" будет проходить в течение трех лет, но мы понимаем, что эффект от открытия кластеров уже выражается в том, что на их базе будет проходить повышение квалификации работников отраслей, действующих промышленных предприятий на территории Самарской области", - пояснила Кристина Кузьмина.

Система среднего профессионального образования в регионе постоянно совершенствуется. Этой теме особое внимание уделяет губернатор Дмитрий Азаров. По инициативе главы региона многие профильные учреждения были капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Мощный импульс развития система СПО Самарской области получила, благодаря реализации национального проекта "Образование". С 2019 года в регионе были созданы 30 мастерских, которые оснащены современным оборудованием, что позволяет вывести подготовку специалистов на качественно новый уровень.