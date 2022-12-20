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Шаповалов "увел" ЦУМ "Самара" от фирмы-банкрота ФНС снова заблокировала продажу "Рейда-1" по заниженной цене ТЦ "Пирамида" купили свердловские бизнесмены ТЦ "Аквариум" перешел владельцам А2MED В Самаре ТЦ "Самолет" подорожал до 753 млн рублей

Девелопмент Строительство и недвижимость

Шаповалов "увел" ЦУМ "Самара" от фирмы-банкрота

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывшей фирме Алексея Шаповалова - ООО "Рекорд" - не удалось фактически вернуть выбывшее имущество. Несмотря на судебные решения вернуть в конкурсную массу компании ЦУМ "Самара", сделки по переходу прав собственности на объекты продолжаются.

Фото: скриншот с видео

Напомним, кампанию по возврату ООО "Рекорд" имущества развернула экс-председатель правления "Волга-Кредит банка" (ВКБ) Татьяна Ерилкина. Долг банкрота перед ней превышает 15,7 млн рублей.

Земельные участки под универмагом, само здание и прилегающие к нему территории перед банкротством были проданы ООО "Аврора" и ООО "Озон", подконтрольным Алексею Шаповалову. В 2021 г. сделки признали недействительными, однако решение суда до сих пор не исполнено: ЦУМ "Самара" не вернули в конкурсную массу "Рекорда". Как следует из отчета конкурсного управляющего, судебные приставы не реагируют на запросы.

Между тем, по данным Росреестра, земельный участок под ЦУМ "Самара" "обрел" новых владельцев в этом году. Доля "Озона" перешла ООО "Универсальный магазин", а часть "Авроры" — ООО "Вилоновская 138". Оба новых собственника зарегистрированы в Самаре недавно и принадлежат Алексею Шаповалову, по данным ИАС Seldon.Basis. Владельцы самого ЦУМа в выписках не отражены (так бывает при оформлении объектов).

В связи с невозможностью вернуть недвижимость конкурсный управляющий предложил реализовать на торгах права требований к ООО "Завод ЖБИ-3", семье Шаповаловых, а также по векселям ООО "Восток" в размере 365 млн руб. и права требований по отмененным сделкам в сумме 214 млн рублей. Арбитражный суд поддержал положение о реализации имущества в этой редакции.

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Последние комментарии

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А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

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вангую... теперь там будет сбербанк

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Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

mbbox mbbox 10 февраля 2016 17:34 "Виктор и Ко" судится из-за туфель с одним из арендаторов ТРК "Московский"

Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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