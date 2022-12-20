Шаповалов "увел" ЦУМ "Самара" от фирмы-банкрота

Бывшей фирме Алексея Шаповалова - ООО "Рекорд" - не удалось фактически вернуть выбывшее имущество. Несмотря на судебные решения вернуть в конкурсную массу компании ЦУМ "Самара", сделки по переходу прав собственности на объекты продолжаются.

Напомним, кампанию по возврату ООО "Рекорд" имущества развернула экс-председатель правления "Волга-Кредит банка" (ВКБ) Татьяна Ерилкина. Долг банкрота перед ней превышает 15,7 млн рублей.

Земельные участки под универмагом, само здание и прилегающие к нему территории перед банкротством были проданы ООО "Аврора" и ООО "Озон", подконтрольным Алексею Шаповалову. В 2021 г. сделки признали недействительными, однако решение суда до сих пор не исполнено: ЦУМ "Самара" не вернули в конкурсную массу "Рекорда". Как следует из отчета конкурсного управляющего, судебные приставы не реагируют на запросы.

Между тем, по данным Росреестра, земельный участок под ЦУМ "Самара" "обрел" новых владельцев в этом году. Доля "Озона" перешла ООО "Универсальный магазин", а часть "Авроры" — ООО "Вилоновская 138". Оба новых собственника зарегистрированы в Самаре недавно и принадлежат Алексею Шаповалову, по данным ИАС Seldon.Basis. Владельцы самого ЦУМа в выписках не отражены (так бывает при оформлении объектов).

В связи с невозможностью вернуть недвижимость конкурсный управляющий предложил реализовать на торгах права требований к ООО "Завод ЖБИ-3", семье Шаповаловых, а также по векселям ООО "Восток" в размере 365 млн руб. и права требований по отмененным сделкам в сумме 214 млн рублей. Арбитражный суд поддержал положение о реализации имущества в этой редакции.