Ерилкина лишает Шаповалова ЦУМа "Самара"

Фирмы известного бизнесмена Алексея Шаповалова ООО "Аврора" и ООО "Озон" пытаются вернуть в собственность земли под ЦУМом "Самара" на ул. Вилоновской и помещения самого универмага.

Экс-председатель правления "Волга-Кредит банка" (ВКБ) Татьяна Ерилкина развернула кампанию по возврату в конкурсную массу ООО "Рекорд", ранее подконтрольного Алексею Шаповалову, имущества и добилась своего. Долг банкрота перед экс-банкиршей превышает 15,7 млн рублей. Эта сумма сложилась как излишне уплаченная по аренде участка земли, прилегающего к входу в центральный офис ВКБ.

Незадолго до банкротства компании Шаповалова он позаботился о сохранении за собой имущества ЦУМа "Самара". "Рекорд" в 2016 году продал подконтрольным бизнесмену ООО "Аврора" и ООО "Озон" земельные участки под универмагом, само здание и прилегающие к нему территории. Оплата производилась векселями ООО "Омега", также аффилированного Шаповалову. Срок предъявления долговых документов на сумму 107 млн руб. установлен не ранее мая 2021 года.

Затем "Рекорд" заключил договор мены векселей с ООО "Скиф". Единственный учредитель и директор последнего — А. Р. Бабуадзе являлся учредителем и директором двух кредиторов банкрота, в том числе ООО "Гранд", которое запустило процедуру несостоятельности. В результате "Рекорд" стал пустышкой - инвентаризация не выявила на балансе активов. Суд расценил эту сделку как создание видимости добросовестного покупателя и обмен заведомо неликвидными активами.

В мае этого года арбитраж встал на сторону Ерилкиной и признал недействительность сделок по продаже недвижимости. "Аврора" и "Озон" обратились в апелляцию, которая решила рассмотреть дело снова по правилам первой инстанции и привлечь челябинское отделение Сбербанка. "Озон" уже успел заложить кредитному учреждению часть ЦУМа "Самара" и земли под ним по договору ипотеки.

Татьяна Ерилкина тоже не остановилась на этом и подала заявление к бывшему директору ООО "Рекорд" Георгию Белобородову и первому конкурсному управляющему компании Максиму Булюсину. Пока суть ее требований не раскрывается.