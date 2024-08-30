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На тольяттинский ТЦ "Мадагаскар" претендует новосибирский ресторатор

ТОЛЬЯТТИ. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Торгово-развлекательный центр "Мадагаскар" в Тольятти за 373,3 млн руб. намерено выкупить ООО "Солнечный день Западная Сибирь" Сергея Решилова, следует из протокола торгов.

Напомним, ТРК принадлежал ООО "Мир мягкой игрушки" - операционной компании самарской группы Grand Toys, поставщику сети "Бегемот" и ряда федеральных ретейлеров. Затем при банкротстве компании в 2017 г. часть центра была продана на торгах жигулевскому на тот момент ООО "Спектр Плюс".

Покупатель предложил более 693,6 млн рублей. "Спектр Плюс" Максима Секретарева стал владельцем свыше 10 тыс. кв. м комплекса и более 5 тыс. кв. м земельного участка под ним. Рыночная стоимость активов, согласно отчету об оценке, превышала 1 млрд рублей.

Вместе с тем почти одновременно, по данным ИАС Seldon.Basis, Секретарев заложил свою долю в ПАО "Банк "Санкт-Петербург", которое прокредитовало покупку "Мадагаскара". Впоследствии в рамках банкротства ООО "Спектр Плюс" банк выставил на продажу торговый центр за 600 млн рублей.

Летом 2024 г. на очередных торгах заявку подало ООО "Солнечный день Западная Сибирь". По информации ИАС Seldon.Basis, компания зарегистрирована в Новосибирске и принадлежит Сергею Решилову - владельцу сети ресторанов "Солнечный день". 

"Солнечный день" - сеть ресторанов самообслуживания, по данным официального сайта компании. Сеть присутствует в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Выборге, Искитиме и Омске. По информации СМИ, Сергею Решилову также принадлежат итальянские кафе Mama Margarita в Новосибирске и Искитиме, Don Pepperon в Санкт-Петербурге, семь кофеен-дискаунтеров Zakher.

 

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