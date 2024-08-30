На тольяттинский ТЦ "Мадагаскар" претендует новосибирский ресторатор

Торгово-развлекательный центр "Мадагаскар" в Тольятти за 373,3 млн руб. намерено выкупить ООО "Солнечный день Западная Сибирь" Сергея Решилова, следует из протокола торгов.

Напомним, ТРК принадлежал ООО "Мир мягкой игрушки" - операционной компании самарской группы Grand Toys, поставщику сети "Бегемот" и ряда федеральных ретейлеров. Затем при банкротстве компании в 2017 г. часть центра была продана на торгах жигулевскому на тот момент ООО "Спектр Плюс".

Покупатель предложил более 693,6 млн рублей. "Спектр Плюс" Максима Секретарева стал владельцем свыше 10 тыс. кв. м комплекса и более 5 тыс. кв. м земельного участка под ним. Рыночная стоимость активов, согласно отчету об оценке, превышала 1 млрд рублей.

Вместе с тем почти одновременно, по данным ИАС Seldon.Basis, Секретарев заложил свою долю в ПАО "Банк "Санкт-Петербург", которое прокредитовало покупку "Мадагаскара". Впоследствии в рамках банкротства ООО "Спектр Плюс" банк выставил на продажу торговый центр за 600 млн рублей.

Летом 2024 г. на очередных торгах заявку подало ООО "Солнечный день Западная Сибирь". По информации ИАС Seldon.Basis, компания зарегистрирована в Новосибирске и принадлежит Сергею Решилову - владельцу сети ресторанов "Солнечный день".