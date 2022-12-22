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Энергетика ТЭК

Владимир Аветисян поздравил энергетиков с профессиональным праздником

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: предоставлено Союзмаш

Член Бюро Центрального Совета, председатель Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир Аветисян:

"Дорогие друзья, коллеги!

От всей души поздравляю вас с Днем энергетика!

В 2022 году этот праздник для всех нас особенный - региональная энергосистема отмечает свое 90-летие. Именно в 1932 году был создан Самарский энергокомбинат, объединив в единый производственный комплекс Самарскую ГРЭС, энергосбыт и электрические сети.

Сегодня самарская энергосистема является одной из мощнейших в европейской части России и энергетическим донором для других регионов. Конечно, огромная заслуга в этом принадлежит ветеранам отрасли. С многими достойнейшими профессионалами своего дела мне посчастливилось работать долгие годы. И я благодарен судьбе за эту уникальную возможность. Ваши опыт и знания, дорогие ветераны, и по сей день лежат в основе развития современной энергосистемы.

Реформа электроэнергетики позволила привлечь в отрасль частные инвестиции. Только в Самарской области было построено почти 500 МВт новых энергомощностей. Энергетика - кровеносная система машиностроения. Именно энергетики обеспечивают надежную и бесперебойную работу отечественных предприятий, производящих самую современную технику и оборудование, в том числе для оборонных нужд нашей страны.

Из всех призваний профессия энергетика по праву считается одной из самых достойных.

Пусть свет и тепло, которые вы несете людям, всегда будут и в ваших домах и семьях. Счастья, здоровья и всего самого доброго вам, вашим родным и близким".

Гид потребителя

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