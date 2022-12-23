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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали еще одного главврача

ТОЛЬЯТТИ. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Силовики задержали главу Тольяттинской поликлиники № 2 Андрея Житлова. По версии следствия, он может быть причастен к хищению бюджетных средств. Предполагается, что руководство поликлиники могло выписывать премии подчиненным и требовать отдать эти премии. Житлов был назначен в 2017 году.

Напомним, ранее суд отправил под арест главврача тольяттинской клинической больницы Максима Замулина. Он занимал должность с 2019 года.

Позже стало известно, что полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Как уточняли в прокуратуре, при проверке выяснилось, что с февраля по декабрь 2022 г. руководители учреждения получали от младшего персонала деньги, которые последним начисляли за увеличенный объем работ. Сумма ущерба Фонду ОМС составила более 1 млн рублей.

В итоге 20 декабря следователь УМВД Тольятти вышел в суд с ходатайством об аресте Замулина по подозрению в хищении бюджетных денег. Полицию поддержала и прокуратура. Служители Фемиды постановили отправить Замулина под стражу на период разбирательства.

Главврачам грозят реальные сроки лишения свободы.

Гид потребителя

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