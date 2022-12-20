Главврача тольяттинской горбольницы арестовал суд

Во вторник, 20 декабря, Автозаводский районный суд Тольятти отправил под арест главного врача городской клинической больницы №1 Максима Замулина. Его подозревают в мошенничестве.

Напомним, Замулина задержали силовики по подозрению в нарушениях при начислении премий. Свою должность Замулин занимал с 1 октября 2019 года.

Позже стало известно, что полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Как уточняли в прокуратуре, при проверке выяснилось, что с февраля по декабрь 2022 г. руководители учреждения получали от младшего персонала деньги, которые последним начисляли за увеличенный объем работ. Сумма ущерба Фонду ОМС составила более 1 млн рублей.

В итоге 20 декабря следователь УМВД Тольятти вышел в суд с ходатайством об аресте Замулина по подозрению в хищении бюджетных денег. Полицию поддержала и прокуратура. Служители Фемиды постановили отправить Замулина под стражу на период разбирательства. Главврачу грозит до 10 лет реального лишения свободы.