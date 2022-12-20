Главврача тольяттинской горбольницы арестовал суд

Во вторник, 20 декабря, Автозаводский районный суд Тольятти отправил под арест главного врача городской клинической больницы №1 Максима Замулина. Его подозревают в мошенничестве.
Напомним, Замулина задержали силовики по подозрению в нарушениях при начислении премий. Свою должность Замулин занимал с 1 октября 2019 года.
Позже стало известно, что полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве. Как уточняли в прокуратуре, при проверке выяснилось, что с февраля по декабрь 2022 г. руководители учреждения получали от младшего персонала деньги, которые последним начисляли за увеличенный объем работ. Сумма ущерба Фонду ОМС составила более 1 млн рублей.
В итоге 20 декабря следователь УМВД Тольятти вышел в суд с ходатайством об аресте Замулина по подозрению в хищении бюджетных денег. Полицию поддержала и прокуратура. Служители Фемиды постановили отправить Замулина под стражу на период разбирательства. Главврачу грозит до 10 лет реального лишения свободы.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.