Прокуратура раскрыла фабулу дела о мошенничестве в тольяттинской больнице

Прокуратура Самарской области рассказала о фабуле уголовного дела, в связи с которым задержали главврача тольяттинской городской клинической больницы №1 Максима Замулина.
16 декабря городская прокуратура во время проверки обнаружила, что с февраля по декабрь 2022 г. руководители учреждения получали от младшего медицинского персонала деньги. Сотрудники больницы отдавали начальству средства, которые начислялись в качестве надбавки за увеличенный объем и интенсивность работ. Общая сумма ущерба, причиненного Фонду ОМС, превысила 1 млн рублей.
В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Теперь задержали и главврача Максима Замулина.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.