Прокуратура раскрыла фабулу дела о мошенничестве в тольяттинской больнице

Прокуратура Самарской области рассказала о фабуле уголовного дела, в связи с которым задержали главврача тольяттинской городской клинической больницы №1 Максима Замулина.

16 декабря городская прокуратура во время проверки обнаружила, что с февраля по декабрь 2022 г. руководители учреждения получали от младшего медицинского персонала деньги. Сотрудники больницы отдавали начальству средства, которые начислялись в качестве надбавки за увеличенный объем и интенсивность работ. Общая сумма ущерба, причиненного Фонду ОМС, превысила 1 млн рублей.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Теперь задержали и главврача Максима Замулина.