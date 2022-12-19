В Тольятти задержали главврача городской клинической больницы №1 Максима Замулина. Он трудился на должности с 2019 г., а ранее был замглавврача Талдомской ЦРБ в Московской области.
По данным источников Волга Ньюс, возможное нарушение заподозрили сами сотрудники минздрава. Уже далее информацию проверили представители прокуратуры, и по их материалам у Замулина появились работники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
Предполагается, что причиной вопросов правоохранителей могли стать неправильные начисления премий.
Замулина представлял коллективу 1 октября 2019 г. теперь уже бывший замминистра здравоохранения региона Михаил Ратманов.
Напомним, сейчас под арестом находится другой подозреваемый в махинациях в сфере здравоохранения в Самарской области - Сослан Бериев. Предполагается, что Бериев также мог быть "человеком Ратманова".
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.