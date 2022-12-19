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Преступления Происшествия

Силовики задержали главврача тольяттинской больницы

ТОЛЬЯТТИ. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали главврача городской клинической больницы №1 Максима Замулина. Он трудился на должности с 2019 г., а ранее был замглавврача Талдомской ЦРБ в Московской области.

Фото: https://vk.com/tgkb1

По данным источников Волга Ньюс, возможное нарушение заподозрили сами сотрудники минздрава. Уже далее информацию проверили представители прокуратуры, и по их материалам у Замулина появились работники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Предполагается, что причиной вопросов правоохранителей могли стать неправильные начисления премий.

Замулина представлял коллективу 1 октября 2019 г. теперь уже бывший замминистра здравоохранения региона Михаил Ратманов.

Напомним, сейчас под арестом находится другой подозреваемый в махинациях в сфере здравоохранения в Самарской области - Сослан Бериев. Предполагается, что Бериев также мог быть "человеком Ратманова".

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