В Новокуйбышевске легковушка столкнулась с экскаватором

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В пятницу, 23 декабря, в Новокуйбышевске столкнулись автомобиль Lada и экскаватор, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области